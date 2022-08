Isola dei Famosi, grande gioia per l’ex concorrente: sua figlia in semifinale a Miss Italia

L’ex volto de L’Isola dei Famosi festeggia il risultato raggiunto da sua figlia: la ragazza è stata ammessa alla semifinale di Miss Italia!

Grande gioia in casa dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi: la sua primogenita è tra le aspiranti Miss Italia di quest’anno e la ragazza è riuscita ad aggiudicarsi un posto in semifinale. Il celebre concorso che dal 1946 elegge la più bella del Belpaese continua a rappresentare un sogno per molte giovanissime.

Non sono poche infatti quelle che, grazie a quest’importante vetrina, hanno poi sfondato nel mondo dello spettacolo a prescindere dalla vittoria. Ed anche a dispetto della minore risonanza di cui ha risentito la manifestazione negli ultimi anni. Se fino al 2013, infatti, andava in onda in prima serata su Rai Uno per più puntate, le cose successivamente sono cambiate molto. Inizialmente è passata a La7 per poi essere trasmessa solo sul web a causa della pandemia da Covid.

Quest’anno tra le candidate all’ambita corona c’è anche la figlia di una ex naufraga molto amata che ha fatto parte della scorsa edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Ha da poco compiuto 18 anni ed è bellissima. Inutile dire che sua madre è al settimo cielo ed ha voluto rendere partecipi della sua gioia i tanti follower che la seguono su Instagram. Ha infatti pubblicato il video in cui la figlia viene proclamata semifinalista complimentandosi con lei ed una foto i cui appare col tricolore alle spalle. Non riuscirete a credere che si tratti proprio di lei!

Isola dei Famosi, felicità alle stelle per l’ex concorrente: sua figlia vola in semifinale a Miss Italia

L’amatissima ex naufraga che in queste ore ha potuto celebrare questa meravigliosa notizia in famiglia è Guendalina Tavassi: la sua prima figlia, Gaia, ha brillantemente superato le selezioni regionali del Lazio e ora si accinge ad affrontare la semifinale dove saranno elette otto ragazze che poi si disputeranno il titolo alle prefinali nazionali dell’edizione 2022 del concorso.

I telespettatori che seguirono Guendalina sin dalla sua avventura al Grande Fratello 11, ricorderanno che Gaia all’epoca era solo una bambina. “Non ho vissuto quasi niente della mia infanzia e della mia adolescenza, perché ero piccola e ho preferito stare dietro a lei”, raccontò l’ex naufraga durante L’Isola dei Famosi.

Il GF fu per Guendalina la prima esperienza televisiva e, proprio mentre era nella casa, Remo Nicolini, il padre di sua figlia, ebbe una sbandata per un’altra donna. Dopo il matrimonio finito con Umberto D’Aponte che le ha dato gli altri due figli, Chloe e Salvatore, la Tavassi ha voltato pagina in amore al fianco di Federico Perna, titolare di un ristorante di sushi e cibo etnico a Roma.

Complimenti a Gaia per questa splendida soddisfazione ed in bocca al lupo per le prossime tappe della competizione!