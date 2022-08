“Li ho sentiti…”: clamorosa rivelazione su Totti e Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi, la clamorosa rivelazione sulla nuova coppia, qualcuno rivela: “Li ho sentiti..”, cosa è successo

Al centro della liaison amorosa ci sono proprio loro, Francesco Totti e Noemi Bocchi. E’ ormai da più di un mese che la clamorosa notizia diramata con un comunicato ufficiale, in maniera separata, da parte di entrambi gli ex coniugi, ha preso piede.

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata annunciata verso metà luglio, ma stando a quanto di volta in volta emerge, il rapporto tra i due si era già sfasciato qualche tempo prima. Quel comunicato ufficiale, messo per iscritto, pubblicato e diffuso tramite Ansa, ha solo reso reale per tutti gli altri qualcosa che per loro aveva già assunto tutti i connotati di una storia finita.

Entrambi gli ex coniugi non hanno fatto dichiarazioni riguardo la loro separazione, ma hanno preso scelte diverse su come continuare la loro vita. Dopo quel comunicato ufficiale, la conduttrice televisiva non ha mai smesso di mostrarsi sui social, mentre Francesco Totti ha scelto la via della riservatezza.

Ma è in queste ultime ore che il gossip impazza con un’altra clamorosa rivelazione su Francesco Totti. Scopriamo di più.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, arriva la ‘clamorosa’ rivelazione: “Li ho sentiti..”

Che cercassero di vedersi lontani dalle telecamere e da occhi indiscreti, era assodato. Si dice infatti che Francesco Totti avesse provato a resistere alla tentazione di incontrare Noemi Bocchi almeno fin quando non si fosse chiarita legalmente la situazione con la sua ex moglie. Ma come ha rivelato il settimanale Chi con degli scatti inediti: “Quei pochi chilometri di distanza sono stati fatali“. Ebbene sì, perché Totti e la Bocchi sono distanti ma non così tanto e così il Pupone, in talune circostanze cerca di raggiungere la compagna da Sabaudia a San Felice al Circeo. E proprio mentre i due erano insieme nell’abitazione, qualcuno ha rivelato: “Li ho sentiti..“.

Ed è in queste ultime ore che il gossip divampa su una clamorosa rivelazione fatta da Carolina Rey, la conduttrice di L’Estate in diretta che, nella puntata andata in onda ieri 24 Agosto, ha raccontato: “Mi dispiace tanto raccontarlo ma gli autori mi hanno convinto. L’altra sera li sentivo commentare la partita della Roma. Francesco Totti è andato a vedere la partita della Roma al Circeo a casa di Noemi. io ero lì perché il mio bimbo sta lì con i nonni e io sto facendo un po’ la spola..“, ha detto la conduttrice.

Ebbene, sembrerebbe che i due siano molto affiatati. Entrambi sembrano condividere la passione per lo sport ed in particolare la donna sembra condividere con il calciatore l’amore per la squadra della Roma. D’altronde, sin dagli inizi si è detto che il loro incontro è avvenuto su un campo di padel!