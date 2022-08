Madonna, notizia clamorosa: riguarda sua figlia, è appena successo

Star della musica mondiale da circa 40 anni, Madonna è anche mamma di Lourdes Ciccone: indovinate cosa ha appena fatto sua figlia!

Avere un’icona pop planetaria come madre dev’essere un’esperienza sicuramente affascinante per il tipo di vita che sei automaticamente portato a condurre sin da bambino, ma anche estremamente complicato. Fin dai primi vagiti, infatti, la tua esistenza sarà costantemente sotto i riflettori e, diciamoci la verità, non sarebbe il massimo del comfort!

Non dev’essere un caso se la bellissima Lourdes Ciccone, figlia di Madonna e del ballerino cubano Carlos Leon, per diverso tempo ha preferito prendere le distanze dal mondo dello spettacolo, dove lei ha sempre ‘bazzicato’ pur non volendo. Esiste però il cosiddetto ‘sacro fuoco dell’arte’ ed a quello non si può dire di no.

La 25enne infatti è una bravissima ballerina oltre che una modella famosa, viste le innegabili qualità estetiche che la caratterizzano. A quanto pare, però, fino a qualche tempo fa, il suo approccio con la popolarità sarebbe stato differente rispetto a quello di Madonna. Ad Interview Lourdes aveva parlato del rapporto col mestiere della mamma definendola stakanovista e alla continua ricerca del successo. Un chiaro segnale dell’intenzione di non volerle seguire il suo esempio dal punto di vista professionale.

Ha perciò colto tutti di sorpresa la novità di queste ore che riguarda proprio la ragazza: tenetevi forte!

Madonna, sua figlia Lourdes lascia tutti di stucco: l’ha fatto davvero

Sia nella moda che nella musica, la giovane Ciccone si era dimostrata abbastanza determinata ad andare controcorrente: “Voglio creare un mondo in cui le modelle non avranno più bisogno delle agenzie per i lavori che scelgono di fare. E che non siano più solo indossatrici silenziose”, aveva detto un anno fa. E riguardo ad un probabile futuro nella musica, aveva dichiarato con una certa freddezza: “Per quanto riguarda la musica, so cantare. Solo che non mi interessa”.

Parole che non lasciavano assolutamente presagire ciò che sarebbe successo solo un anno più tardi: a distanza di un anno, infatti, accade che viene pubblicato il suo primo singolo intitolato “Lock&Key”, coprodotto da Eartheater. Lourdes ha deciso di debuttare come cantante con il nome di Lolahol e la sua etichetta discografica è la Chemical X.

Una notizia che ha sorpreso tutti, ma che Madonna, da artista navigata qual è, evidentemente aveva già previsto essendosi accorta dell’innato talento della figlia: “È una ballerina incredibile, è una grande attrice, suona il pianoforte in modo meraviglioso, ha tutte le capacità per diventare un’artista eccezionale”, aveva detto nel 2019 a British Vogue.

Che dire, bisogna ammetterlo: è proprio vero che le mamme hanno sempre ragione. Anche quando si tratta di leggende della musica, s’intende!