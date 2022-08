Alle selezioni per Masterchef 2 non convinse chef Cracco: cosa fa oggi Marika? Stile di vita rivoluzionato

Quando si presentò per le selezioni di Masterchef 2 non riuscì a convincere lo chef Cracco: cosa fa oggi Marika Elefante? Stile di vita rivoluzionato.

Seppure siano trascorsi anni dalla messa in onda della sua prima puntata, Masterchef continua ad essere uno dei talent dedicati alla cucina più seguito ed amato che ci sia. Ancora adesso – nonostante si sappia davvero pochissimo sulla prossima edizione – i suoi spettatori non perdono l’occasione di rivivere le emozioni delle passate edizioni. A proposito, state seguendo anche voi le repliche di Masterchef 2?

Andato in onda ben 10 anni fa, la seconda edizione di Masterchef ha visto alternarsi tra i suoi fornelli tantissimi giovani talenti. C’è chi, purtroppo, ha dovuto abbandonare l’idea di diventare il secondo master chef italiano troppo presto. E chi, invece, è riuscito ad arrivare ad un passo dalla finale. Tra questi, c’è proprio lei: la giovanissima Marika Elefante! Ai tempi della sua partecipazione al famoso talent di Sky, la ragazza aveva poco più di 25 anni ed era una studentessa di scienze dell’educazione, ma era da sempre appassionata di cucina. Cos’è successo, poi, una volta terminata la sua esperienza nel famoso programma? La vita di Marika – a distanza di 10 anni dalla sua partecipazione a Masterchef – è completamente rivoluzionata.

Che fine ha fatto oggi Marika Elefante di Masterchef 2?

A differenza di Agnese Gullotta, che da subito conquistò i tre giudici, Marika Elefante non ha ottenuto il lasciapassare unanime alle selezioni di Masterchef 2. Come piatto da far assaggiare al famoso e temutissimo trio, infatti, la giovanissima napoletana presentò un piatto di ravioli farciti con gamberi saltati con colatura di alici di Cetara ed olio al prezzemolo. Un piatto decisamente succulento, ma che non convinse chef Cracco tanto da non darle il suo ‘sì’ per passare alla prossima fase delle selezioni. Marika, ovviamente, non solo riuscì a passare alla fase successiva, ma conquistò anche il quinto posto.

Marika Elefante, quindi, non è stata la vincitrice di Masterchef 2, ma è come se lo fosse stata. Ai tempi della sua partecipazione al programma, infatti, la napoletana ha conquistato tutti tanto da essere ancora adesso amatissima. Com’è cambiata la sua vita dopo il talent? Come dicevamo poco fa, siamo riusciti a rintracciare l’ex concorrente di Masterchef 2 ed abbiamo appreso che ad oggi il suo stile di vita è fortemente cambiato. A quanto pare, sembrerebbe che abbia abbandonato la strada dei suoi studi ed abbia perseguito quella della sua passione: la cucina! Sul suo canale Instagram, infatti, la bella Marika è solita condividere scatti dei suoi piatti totalmente healthy. Le ‘sorprese’, però, non sono finite qui: la giovane Elefante è anche diventata mamma di una splendida bambina.

Ricordate il suo percorso a Masterchef 2? Avrebbe meritato lei la vittoria?