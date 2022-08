“Non sono incinta”: l’amatissimo volto di Uomini e Donne smentisce così le voci di una presunta gravidanza; cosa ha scritto sui social.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova stagione di Uomini e Donne e i telespettatori non vedono l’ora di conoscere i nuovi protagonisti del trono più famoso della tv.

Come accaduto negli ultimi anni, trono classico e trono over saranno uniti in un’unica maxi puntata, dove tutti possono interagire con tutti. In attesa di scoprire chi entrerà in studio, c’è una notizia che riguarda una protagonista della passata edizione della trasmissione. Un’ex corteggiatrice che, nelle scorse ore, ha smentito le voci di una presunta gravidanza. Scopriamo cosa è successo.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice precisa: “Non sono incinta”

È stata una delle protagoniste assolute della passata edizione di Uomini e Donne ed è felicemente fidanzata con ragazzo che ha conosciuto proprio in trasmissione. Però no, non è in dolce attesa! Nelle scorse ore, attraverso il suo canale di Instagram, l’ex corteggiatrice ha tolto il dubbio ad alcuni fan, rivelando di non essere incinta. Come ha rivelato in una story, infatti, in molti le hanno chiesto se fosse in dolce attesa, probabilmente avendo notato un presunto pancino.

A smentire le voci è stata proprio lei, attraverso una story di Instagram. Di chi stiamo parlando? Di Soraia Cerruti, la bellissima ex corteggiatrice e scelta del tronista Luca Salatino. Tra i due procede tutto a gonfie vele, ma non diventeranno già genitori. “Buongiorno amiche, un sacco di messaggi così. No non sono incinta, ho magnato come se non ci fosse un domani”, ha scritto Soraia, con la sua solita ironia e spontaneità.

Come si può intravedere dallo scatto, nelle scorse ore Soraia ha incontrato un’altra ex protagonista di Uomini e Donne, ma appartenente al trono Over. Parliamo della bellissima Aneta Buchtova, che, come Soraia, ha trovato l’amore nel programma di Canale 5. La storia con Diego Tavani, infatti, prosegue alla grande: i due sono inseparabili dal momento dell’uscita dallo studio, nonostante lo scetticismo di una gran parte dei telespettatori.

Sempre più uniti ed innamorati anche Soraia e Luca: quest’ultimo preferì la sua attuale fidanzata alla ‘rivale’ Lilli Pugliese, molto amata dal pubblico. In molti, infatti, sperano di rivedere Lilli in trasmissione, magari nel ruolo di tronista.

Manca sempre meno per scoprirlo. Le registrazioni delle prime puntate di Uomini e Donne si terranno già la prossima settimana, tra mercoledì e giovedì. La prima puntata della nuova edizione dovrebbe, invece, andare in onda lunedì 19 settembre 2022, data in cui partirà anche il Grande Fratello Vip 7. Insomma, l’estate è giunta ormai agli sgoccioli ed una nuova ricchissima stagione tv è alle porte. Noi non vediamo l’ora, e voi?