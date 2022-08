Il noto attore diventerà papà per la decima volta: l’ultimo figlio è nato un mese fa

Il noto attore e conduttore diventerà papà per la decima volta: l’ultimo figlio è nato un mese fa.

Solo mesi fa vi abbiamo parlato dell’imminente arrivo del suo ottavo figlio ma, oggi, il famoso attore e conduttore sta per diventare padre per la decima volta.

Si, perché ad un mese circa dalla nascita del suo ottavo bebè, è arrivato l’annuncio della dolce attesa della sua compagna, con un video in cui si vede lo splendido pancione. Compagna che darà alla luce il nono figlio della star, che, però, aspetterebbe un bambino anche da un’altra donna. Presto, l’attore sarà padre per la decima volta. Scopriamo i dettagli di questa sorprendente notizia.

L’attore sarà papà per la decima volta: in arrivo due figli da due donne diverse

Il suo ultimo figlio, Legendary Love Cannon, è nato lo scorso luglio, dalla relazione con Bre Tiesi: si tratta dell’ottavo figlio per l’attore e conduttore. Che, ben presto, accoglierà ben due nuovi bebè in famiglia. Attraverso il suo seguitissima canale Instagram, Nick Cannon ha annunciato che la sua compagna Brittany Bell è incinta. Lo ha annunciato condividendo sui social le immagini di un servizio fotografico, in cui si vede la futura mamma con un meraviglioso pancione. Il nascituro sarà il terzo figlio per la coppia, dopo la nascita di Golden e Powerful Queen, ma il nono per l’attore. O meglio il decimo!

Si, perché come riporta Ansa, al momento anche la modella Dj Abby De La Rosa aspetta un bambino da Nick Cannon, che sarà quindi padre di dieci figli: secondo quanto riporta TMZ, il piccolo nascerà il prossimo ottobre. Anche per Nick e De La Rosa non si tratterà del primo bambino insieme: la coppia ha già dato alla luce due gemelli, Zillion e Zio, nati a giugno del 2021. Nello stesso mese, Nick divenne anche padre del piccolo Zen, nato dalla relazione con la modella Alyssa Scott: il bambino è purtroppo scomparso a soli cinque mesi a causa di un tumore al cervello.

Forse non tutti sanno, però, che la prima donna a rendere papà Nick Cannon è stata una famosa star della musica. Si tratta di Mariah Carey, con la quale l’attore è stato sposato dal 2008 al 2014, anno in cui hanno annunciato la separazione: dal loro matrimonio, nell’aprile del 2011, sono nati i gemelli Morrocan Scott e Monroe Cannon, i primogeniti dell’attore e conduttore, venuti alla luce nel giorno del terzo anniversario di nozze della coppia.

“No so se l’avrei progettato in questo modo, ma è una di quelle cose che accade quando sei benedetto, con i doni dei bambini. Come tutti sappiamo ne ho passate tante, trovo pace, trovo conforto nei miei figli e trovo uno scopo”, ha dichiarato Cannon un po’ di tempo fa.