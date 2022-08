Nella serie tv così, ma riconoscerla in questo scatto è impossibile: fuori dal set è totalmente diversa

Nella famosa serie tv si mostra così, ma riconoscerla in questo scatto è davvero impossibile: fuori dal set l’attrice è diversa.

Era il momento che in tantissimi attendevano con ansia e finalmente è arrivato: House of Dragon è pronto a conquistare tutti gli amanti di ‘The Game of Thrones’. Ambientato circa 200 anni prima del famoso ‘Trono di spade’, il prequel della serie evento è andata in onda solo con la sua prima puntata, ma ha già fatto il pieno.

Sapevamo che House of dragon sarebbe stata totalmente imperdibile, ma questa prima puntata ha totalmente impressionato tutti. Non osiamo immaginare cosa accadrà nelle prossime! A catturare l’attenzione di tutti, è stata proprio la giovanissima Rhaenyra Targaryen, figlia primogenita del re dei Setti Regni alla quale verrà messo il bastone tra le ruote per la successione al trono. A vestire i panni della principessa è Milly Alcock, una giovane e promettente attrice australiana il cui debutto è avvenuto diversi anni fa in un’altra famosa serie tv.

Il cammino di Rhaenyra all’interno di House of Dragon è ancora all’inizio, ma siete curiosi di sapere com’è l’attrice fuori dal set? Abbiamo rintracciato un suo scatto su Instagram, vi assicuriamo: è davvero irriconoscibile!

In questo scatto è quasi irriconoscibile: guardate com’è l’attrice fuori dal set

Se vedere Andres di Grand Hotel al di fuori del contesto televisivo, vi ha lasciato senza parole, state certi che anche la principessa Rhaenyra Targaryen di House of Dragon vi susciterà la stessa reazione. In occasione del prequel de Il trono di spade, siamo andati a spulciare un po’ il profilo Instagram di una delle sue attrici principali. E non abbiamo potuto fare a meno di constatare quanto l’attrice sia completamente diversa fuori dal set. Non ce ne sono tantissimi di scatti, ve lo anticipiamo, ma quei pochissimi che abbiamo rintracciato si nota chiaramente la ‘trasformazione’ della giovanissima Milly Alcock quando non è a lavoro.

Conta solo 65 post social, ma – dando uno sguardo al numero di followers – possiamo affermare che è una vera e propria star di Instagram. Sono pochissimi gli scatti che ce la mostrano nella sua vita reale, ma in quelli che abbiamo rintracciato l’attrice è totalmente diversa. Siete pronti anche voi a vederla? Guardate un po’ qui:

Decisamente irriconoscibile, non credete? Lo scatto fuori dal set risale a poco più di una settimana fa, ma con indosso questi abiti Milly Alcock è splendida.

Cosa faceva prima del successo?

Ha debuttato come attrice diversi anni fa, ma siamo certi che con House of dragon la sua scalata al successo sia impressionante. Siete curiosi, però, di sapere cosa faceva prima di tutto questo? Proprio recentemente, Milly Alcock ha raccontato di fare la lavapiatti e di essere rimasta completamente senza parole quando ha saputo di essere stata scelta per i ruolo di Rhaenyra Targaryen.