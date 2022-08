Uomini e Donne, ricordate la corteggiatrice non scelta da Paolo Crivellin? Oggi la sua vita è cambiata radicalmente.

Di storie d’amore ne abbiamo viste nascere tantissime nel corso degli anni, a Uomini e Donne. Alcune sono durate poco a telecamere spente, ma altre continuano a far sognare. È il caso di Paolo Crivellin e della sua meravigliosa Angela Caloisi, la corteggiatrice che scelse proprio al termine del suo percorso sul trono.

Era il febbraio del 2018 quando, seduto sulla sedia rossa al centro dello studio, il tronista decise di lasciare il programma con quella che è ancora oggi la sua compagna. La scelta fu bellissima e la ricordiamo ancora bene, ma ricordate anche la ‘non scelta’? Per una corteggiatrice che sorride, ce n’è un’altra che riceve un secco no. Ricordate chi era la ‘rivale’ di Angela Caloisi, non scelta da Paolo? Oggi la sua vita è cambiata completamente, scopriamo cosa è successo.

Uomini e Donne, Paolo Crivellin è felicemente fidanzato con Angela ma ricordate la sua ‘non scelta’?

Paolo Crivellin e Angela Caloisi formano una delle coppie più belle tra quelle nate all’interno di Uomini e Donne. Una coppia solida, che ancora oggi è seguita da una vera e propria schiera di fan, super affezionati a loro sin dai tempi della partecipazione al programma targato Maria De Filippi. Qualche settimana fa, attraverso i rispettivi canali social, i due ex volti di Canale 5 hanno annunciato anche una meravigliosa novità: hanno acquistato casa insieme e sono pronti per vivere questo nuovo capitolo. Ma che fine ha fatto la corteggiatrice non scelta dal bel Crivellin?

Ebbene, anche per lei è da poco iniziato un meraviglioso nuovo capitolo. Parliamo di Marianna Acierno, che quel giorno del 2018 fu ‘rifiutata’ dal tronista, ma oggi ha trovato il grande amore, Andrea. Insieme sono diventati genitori della piccola Ginevra, lo scorso aprile, la loro prima figlia. Una gioia immensa per la coppia, che si mostra più unita che mai sui social. Oggi la napoletana vive a Milano e, oltre ad aver fondato il brand Mon Cher Ami, è conduttrice per QVC Italia. Grazie alla partecipazione a Uomini e Donne ha raccolto un bel numero di followers, coi quali condivide i momenti delle sue giornate. Ecco un selfie apparso proprio sul suo canale social:

Eh si, davvero bellissima proprio come allora. E voi, ricordate il percorso sul trono di Paolo Crivellin? Non possiamo che augurarci di vedere nuove ed emozionanti scelte anche nella prossima edizione di Uomini e Donne, che sta per iniziare. Le registrazioni delle prime puntate si terranno nel corso della prossima settimana e la prima puntata del dating show sarà trasmessa lunedì 19 settembre. Noi non vediamo l’ora di appassionarci alle nuove conoscenze, e voi?