Più di 340 kg a Vite al Limite: il confronto tra ieri ed oggi è impressionante, è totalmente un’altra persona

Con più di 340 kg a Vite al Limite: il confronto tra ieri ed oggi è impressionante, oggi la paziente del dottor Nowzaradan è tutt’altra persona.

La chiave del successo di Vite al Limite è proprio questa: raccontare la storia di quei pazienti gravemente obesi che hanno necessità di ritornare in forma e mostrarne il cambiamento. E quante ne sono state raccontate nel corso di questi anni? Decisamente tantissime! Ed alcune, vi assicuriamo, sono state davvero sconvolgenti!

Ricordate la protagonista di questo nostro articolo? È stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan nel corso della quarta stagione di Vite al Limite che più si è messa in gioco. Entrata a far parte della clinica di Houston con un peso che superava i 340 kg, la donna sentiva la necessità di ritornare in forma. A contribuire a questo suo desiderio, non vi erano solo i chili di troppo, ma anche la sua totale immobilità da circa due anni. Alle telecamere del programma, infatti, la donna ha raccontato di avere paura di morire, dato il suo ingente peso, e di essere solita trascorrere le giornate completamente a letto. Ad accudirla, infatti, ci pensava la sua famiglia, mentre lei passava la maggior parte del suo tempo a mangiare. Avete visto com’è oggi? È totalmente un’altra persona: ecco il confronto tra ieri e oggi.

Dopo Vite al Limite il confronto è impressionante: difficile riconoscerla oggi

Ai tempi della sua partecipazione a Vite al Limite, la paziente del dottor Nowzaradan aveva un peso che superava i 340 kg. Alle telecamere del programma di Real Time ha raccontato di aver raggiunto quel peso per via della sua infanzia. Vittima di una molestia sessuale da parte di uno dei suoi zii quando era una bambina, la donna ha imparato a sfogare il suo dolore nel cibo, ma molto presto le conseguenze sono state inevitabili. Giunta all’età di 40 anni e resasi conto delle sue attuali condizioni di salute, la donna non ha potuto fare a meno di chiedere aiuto a qualcuno di esperto. Com’è diventata?

La protagonista di questo nostro articolo di oggi è Teretha Nollis, quarantasettenne del Michigan. Grazie alla dieta del dottor Nowzaradan, la donna è riuscita a dimagrire più di 100 kg, ma rintracciandola sui social abbiamo scoperto che sembrerebbe essere dimagrita ancora di più. Curiosi di vederla? Abbiamo fatto per voi un confronto tra la Teretha ai tempi di Vite al Limite e quella di oggi, il risultato è davvero sorprendente:

Insomma, non c’è bisogno di aggiungere altro: le immagini tra ieri e oggi sono abbastanza esaustive. Non sappiamo a quanto ammonti il suo peso oggi, ma i risultati ottenuti da Teretha si vedono ad occhio nudo.