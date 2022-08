Adriana Volpe, l’annuncio che fa sognare i fan: una notizia che spiazza tutti

Ora che il GF Vip è solo un ricordo per lei, Adriana Volpe dà qualche anticipazione ai fan sul suo futuro: l’annuncio è sorprendente!

Si approssima sempre di più l’inizio della nuova edizione del GF Vip e se dei nuovi concorrenti non abbiamo quasi nessuna certezza, sappiamo da tempo chi occuperà il posto di opinioniste. Saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti a rivestire questo ruolo: per la prima si tratta di un ritorno mentre per la seconda di un vero e proprio debutto.

A differenza della moglie di Paolo Bonolis (con la quale i rapporti sono sempre stati abbastanza turbolenti), Adriana Volpe non è stata riconfermata quest’anno, anche se le era stato proposto di ripetere l’esperienza come concorrente. Invito che però la bionda 49enne ha rifiutato. Ricordiamo che la sua partecipazione al gioco risale al 2020, durante la quarta edizione dello storico reality nella sua versione dedicata ai personaggi noti.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, la Volpe ha rivelato come sta vivendo la chiusura definitiva del capitolo GF Vip, che l’ha vista in due ruoli differenti ma dove è stata molto amata in entrambi. “Ho seguito il consiglio di Maurizio Costanzo, che qualche tempo fa ha detto: ‘Adriana ha un animo irrequieto, deve tornare a condurre'”.

Adriana Volpe ed i progetti dopo il GF Vip: l’annuncio fa ben sperare

Sebbene molti vorrebbero rivedere l’ex conduttrice de I Fatti vostri nella casa più spiata d’Italia fra gli altri concorrenti, si tratta di un’ipotesi assolutamente non realistica. Essendosi separata dal marito Roberto Parli e vivendo quest’ultimo a Montecarlo, Adriana ora non può pensare di lasciare sua figlia Giselle, di appena 11 anni, per mesi interi.

Lasciatasi alle spalle il programma condotto da Alfonso Signorini, l’ex opinionista sembra intenzionata a guardare in tutt’altra direzione. Proprio come le ha suggerito Costanzo. Ai microfoni di Nuovo Tv, non ha mancato di fare l’in bocca al lupo ad Orietta Berti esprimendo tutta la propria ammirazione per lei come artista e personaggio televisivo. Riguardo al suo futuro professionale, ha commentato a Nuovo Tv: “Adesso il mio investimento deve essere altro. Ho un bellissimo progetto che sta per partire, per cui sono molto galvanizzata”.

In base alle indiscrezioni più recenti, il nuovo progetto di Adriana potrebbe essere un nuovo format sulla bellezza che vedrebbe coinvolti anche Federico Fashion Style e Valeria Marini che con lei condivise l’esperienza del GF Vip 4. Per ora però si tratta solo di voci e non vi è ancora alcuna certezza in merito. Di sicuro non la vedremo in prossimità della porta rossa che nella sua carriera ha rappresentato un vero e proprio spartiacque.

