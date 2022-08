Antonella Clerici segue la dieta del 5: a cosa serve in particolare

Antonella Clerici ha rivelato in un’intervista qual è la sua dieta: ecco cosa mangia la conduttrice e quali risultati si possono raggiungere.

Da sempre promotrice del cibo sano e della buona cucina, Antonella Clerici ha fatto sapere cosa prevede il suo regime alimentare. Ne ha parlato ai microfoni di Silhouette Donna, rivelando anche quali sono gli obiettivi di tale dieta chiamata “del 5” ed ideata dalla dottoressa Evelina Flachi.

D’altronde, da anni la bionda conduttrice di Rai Uno parla di cibo in tv: prima il grande successo ottenuto con La prova del cuoco, di cui è stata alla guida per la maggior parte delle edizioni, ed ora con E’ sempre mezzogiorno, la buona tavola resta un argomento che l’appassiona e che fa parte del suo stile di vita.

In un’epoca in cui molti cercano di seguire l’alimentazione più adatta a tenersi in forma sia dal punto di vista estetico che rispetto alla salute, sappiamo che è importante che ciò che mangiamo sia adatto alle nostre esigenze: età, genere, stile di vita, eventuali intolleranze sono fattori da tenere in considerazione prima di scegliere quale dieta seguire.

E’ proprio ciò che ha fatto la nostra Antonella con l’aiuto della dottoressa Flachi. Ma cosa comprende la dieta del 5 per chi è più idonea? Scopriamolo!

Antonella Clerici rivela cosa mangia: ecco la sua dieta

L’amatissimo volto di Rai Uno parlò tempo fa di come affronta la menopausa, periodo delicato nella vita di ogni donna, che inevitabilmente comporta dei cambiamenti. Se affrontati nel modo giusto, però, questi permettono di vivere bene ed amarsi lo stesso. Anche ora, nell’intervista concessa a Silhouette Donna, la Clerici ha affrontato l’argomento spiegando che è importante adottare un’alimentazione che permetta di eliminare il gonfiore.

“Ho due pasti liberi alla settimana dove posso dar sfogo alla golosità. Essendo in menopausa, più che altro devo sgonfiarmi”, dice la presentatrice. La dieta del 5 della dottoressa Flachi consente proprio di raggiungere questo obiettivo perdendo i chili in eccesso in 5 settimane, come spiega anche nel suo libro.

Il principio fondamentale è la varietà dei cibi, metodo infallibile per purificare il corpo dalle tossine. “Antonella inizia sempre il pasto con la verdura, anche sotto forma di passati o creme e con un bicchiere d’acqua. Questo aiuta a sentirsi sazie e ha un effetto biochimico positivo perché agisce sugli ormoni della fame, regolandoli”, spiega la dottoressa.

A cena è consigliato il consumo di proteine come quelle del pesce o dei legumi e, naturalmente, frutta e verdura non devono mancare. Va ridimensionata l’assunzione di carne e di alcolici e bisogna limitare le quantità. Importante è scegliere alimenti a bassa densità calorica ma che abbiano comunque un buon equilibrio di proteine, carboidrati, grassi, fibre, vitamine/ minerali

Ad ogni pasto è possibile bere mezzo bicchiere di vino, e nell’arco della giornata si deve cercare di assumere almeno due litri d’acqua. In alternativa all’acqua, si possono bere anche delle tisane o del tè non zuccherati.

Voi conoscevate la dieta del 5? L’avete provata?