Ballando con le stelle, spuntano i nomi dei 13 partecipanti: diversi famosissimi; il cast al completo della prossima edizione dello show.

Settembre è ormai alle porte e questo significa una sola cosa per gli appassionati di tv: sta per iniziare una nuova, attesissima, stagione televisiva. Una stagione ricca di nuovi format, sia per quanto riguarda la Rai che Mediaset, ma non mancheranno i graditi ritorni. Tra, questi, ovviamente, c’è Ballando con le stelle.

Lo show del sabato sera di Rai Uno tornerà con una nuova, ricchissima edizione. Si tratta della numero 13 e a condurre ci sarà ancora una volta lei, Milly Carlucci. Chi saranno i vip che si metteranno in gioco a ritmo di jive, tango e cha cha cha sulla pista di ballo più famosa della tv? Di indiscrezioni, in questi mesi, ne abbiamo lette davvero tante, ma finalmente è stato annunciato il cast ufficiale. A confermarlo è Tv Sorrisi e Canzoni, che ha riportato i nomi dei 13 partecipanti a Ballando alle stelle 2022. E, a proposito di stelle, quest’anno ce ne sono davvero tantissime! Ecco la lista.

Ballando con le stelle 2022, i nomi dei 13 concorrenti in gara

La prima delle undici puntate di Ballando con le stelle 2022 andrà in onda sabato 8 ottobre, ma i telespettatori sono già in trepidante attesa di vedere in pista i nuovi ‘ballerini’. Per la tredicesima edizione dello show del sabato sera, Milly Carlucci ha messo su un cast davvero eccezionale. Pronti a scoprire i nomi dei 13 concorrenti ufficiali di Ballando?

Vedremo in pista Iva Zanicchi, Gabriel Garko, Paola Barale, Rosanna Banfi, Dario Cassini, Giampiero Mughini, Ema Stokholma, Enrico Montesano, Alex Di Giorgio, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Alessandro Egger e Lorenzo Biagiarelli. Quest’ultimo dovrà ricevere i voti dalla sua fidanzata, che è stata confermata in giuria. Lo chef è, infatti, il compagno di Selvaggia Lucarelli, che ritroveremo in giuria insieme a Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino e Guilliermo Mariotto.

Ritroveremo anche Alberto Matano al fianco della giuria, ma non ci sarà, invece, Roberta Bruzzone. Il conduttore de La Vita in diretta sarà affiancato da un ospite diverso per ogni puntata. Confermata anche Rossella Erra per dare voce alla giuria popolare e al suo fianco troveremo Simone Di Pasquale e Sara Di Varia, ballerini professionisti storici dello show, che hanno salutato la pista lo scorso anno.

Tanti nuovi arrivi anche per quanto riguarda il cast dei ballerini professionisti, che affiancheranno i vip in questa nuova e stimolante avventura. Per scoprire tutte le novità non ci resta che attendere l’8 ottobre: noi non vediamo l’ora di vedere le star cimentarsi nell’arte della danza. A trionfare, l’anno scorso, furono Arisa e Vito Coppola: chi saranno i prossimi a salire sul gradino più alto del podio?