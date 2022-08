Beautiful anticipazioni, è scontro acceso tra Forrester e Logan: la lite shock tra le due famiglie avverrà per un motivo ben preciso.

Gli scontri non mancano mai a Beautiful. Uno lo stiamo vedendo proprio nelle puntate attualmente in onda in Italia, con Brooke che ha rivelato a tutti il segreto di Carter e Quinn. Ma tenetevi forte: questo è solo l’inizio.

Le anticipazioni provenienti dall’America sono ancora più scoppiettanti e parlano di tensione ormai alle stelle tra le due famiglie protagoniste della soap. Parliamo dei Forrester e dei Logan, ovviamente. Nonostante Brooke e Ridge siano la coppia simbolo della serie, le due famiglie non sono mai riuscite a unirsi fino in fondo, essendoci sempre qualche motivo di discordia. Sin dai tempi dell’indimenticabile Stephanie Forrester, che non ha mai gradito la presenza della Logan nella vita dei propri cari. Ma qual è il motivo che, ben presto, scatenerà una nuova diatriba tra le due famiglie? Vi raccontiamo tutto!

Beautiful, è scontro tra famiglia: cosa metterà contro ancora una volta i Forrester e le Logan?

Le due famiglie protagoniste di Beautiful sono sempre più intrecciate tra loro. Nonostante questo, però, tra Forrester e Logan le discussioni sono sempre dietro l’angolo. E, nelle puntate attualmente in onda in America, sta per scoppiare una vera e propria bomba. Gli episodi arriveranno nel nostro Paese tra qualche mese ma, se non temete spoiler, oggi vi raccontiamo cosa sta accadendo. Cosa metterà di nuovo le due famiglia una contro l’altra?

La custodia del piccolo Douglas! Ebbene sì, il figlio di Thomas tornerà ad essere centrale nella trama della soap opera, proprio perché quest’ultimo inizierà ad avere nuove pretese. Al momento, il bambino vive con Hope e Liam, e incontra Thomas soltanto nelle visite. Una situazione che, a quest’ultima, è diventata stretta. Il giovane stilista ha intenzione di diventare nuovamente il genitore primario di Douglas, con il quale vuole trascorrere più tempo. Per questa ragione, come riporta TV Soap, Thomas si trasferisce da Eric, con lo scopo di portare anche il piccolo alla villa. Ed è qui che nascono delle vere e proprie fazioni!

A supportare l’idea di Thomas ci sono la sorella Steffy e la mamma Taylor, che tra poco tornerà in scena anche nelle puntate italiane. Dalla parte di Hope, invece, c’è ovviamente la mamma Brooke, che non vuole che il piccolo si sposti dallo chalet. Questo genererà nuove tensioni anche tra Brooke e Taylor, già in competizione, come sempre, per il cuore di Ridge. Quest’ultimo, tra l’altro, sembra essere d’accordo con il figlio Thomas, nonostante riconosca che Douglas stia al meglio con Hope e Liam. Nuovi problemi in vista nel matrimonio di Ridge e Brooke?

Come andrà a finire? Quella della custodia del piccolo Douglas sarà solo una ‘scusa’ di Thomas per riportare vicino a sé Hope proprio come pensa Brooke? Non ci resta che attendere per scoprire di più. Quel che è certo è che la tensione ormai è altissima!