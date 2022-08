Chi è e cosa fa nella vita il nuovo fidanzato di Francesca Michielin

Chi è e che cosa fa nella vita il nuovo fidanzato di Francesca Michielin: ecco cosa sappiamo al riguardo sul compagno della cantante.

Per Francesca Michielin sembra che le cose vadano a gonfie vele. A breve la vedremo al timone della nuova edizione di X-Factor. Questo è un ritorno alle origini perchè abbiamo conosciuto l’artista proprio sul palco del talent show. Trionfò nella quinta edizione e dopo la vittoria il successo l’ha avvolta completamente.

La sua musica è ascoltatissima e spesso le sue canzoni raggiungono le prime posizioni nelle classifiche e restano in vetta anche per molto tempo. Pochi mesi fa l’abbiamo vista al Festival di Sanremo. Francesca non era in gara tra i big ma ha accompagnato Emma Marrone in qualità di direttrice d’orchestra per il brano Ogni volta è così. Come abbiamo detto tutto va a gonfie vele, infatti appena dopo la fine del Festival ha raggiunto un importante traguardo.

Ha conseguito il diploma di laurea di primo livello in canto jazz presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto. L’ha annunciato sui social pubblicando uno scatto con la corona di allora sulla testa. Ma non solo in ambito professionale a quanto pare anche quello sentimentale procede bene. La Michielin si è fidanzata con un ragazzo di nome Davide: scopriamo chi è e cosa fa nella vita.

In questi mesi è stata super impegnata, infatti è lei la conduttrice della nuova edizione di X-Factor che parte a settembre. Ma se in ambito professionale ogni cosa procede come dovrebbe andare a quanto pare anche in ambito sentimentale va tutto a gonfie vele. La giovane artista ha infatti trovato l’amore. Come rivela The pipol Gossip, ha trascorso questa estate tra mare e montagna con il nuovo ragazzo. Ma cosa sappiamo del fidanzato di Francesca? Sempre come riportato dalla pagina sopra citata, il compagno dell’artista si chiama Davide.

A quanto pare non è noto nel mondo dello spettacolo, di lavoro fa l’osteopata. La cantante in questi giorni ha pubblicato molte foto mentre si trova la mare e in montagna ma soltanto in una si intravede l’ombra di un’altra persona e in un’altra immagine è in motorino e riporta il suo nome col tag. Davide invece, spulciando sul suo canale instagram, ha condiviso una serie di scatti con la cantante, come la foto in alto, e appaiono più felici che mai.