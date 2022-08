Ha chiesto il divorzio dopo 25 anni di matrimonio: la celebre coppia si dice addio

Dopo ben 25 anni di matrimonio ha chiesto il divorzio: la celebre coppia ha deciso di dirsi ‘addio’, bruttissima notizia per i fan.

C’è chi ha appena festeggiato i 28 anni dalle nozze e non ha perso occasione di poter celebrare il proprio amore con un messaggio da brividi. E chi, invece, sceglie il divorzio dopo ben 25 anni di matrimonio. Una notizia davvero clamorosa, da come si può chiaramente comprendere, e che ha lasciato l’amaro in coppia. Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti, su cui vi abbiamo appena recentemente raccontato un colpo di scena ‘shock’, un’altra celebre coppia si dice ‘addio’.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la notizia fosse già nell’aria da diverso tempo, ma non ne era mai stata data la conferma. Adesso, a distanza di tempo, sembrerebbe essere arrivata: la celebre coppia si è detta addio dopo 25 anni di matrimonio.

A far scattare l’allarme tra i loro ammiratori, da quanto si legge, sembrerebbe un clamoroso gesto, poi ampiamente spiegato, dell’attore. Con la conferma del divorzio, però, quello che sembrava essere un gesto d’amore rovinato da un errore di distrazione, si è rivelato tutt’altro. Al momento, non c’è stata alcuna dichiarazione da parte dei diretti interessati, ma sembrerebbe che tra loro sia davvero arrivato il momento di tirare le somme. Di chi stiamo parlando? Non immaginereste mai!

Scatta il divorzio dopo 25 anni di matrimonio: brutto colpo per i fan

“Loro sono la mia priorità adesso”, è questa la didascalia che la splendida moglie del famoso attore ha scritto a corredo di una foto che la ritrae insieme alle sue figlie e che ha fatto letteralmente spaventare i fan della coppia. Cosa significano esattamente queste parole? È vera, quindi, la notizia che la vedrebbe separata da suo marito dopo ben 25 di matrimonio? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! Procediamo con ordine, però, e capiamo qualche cosa in cosa in più.

In queste ultime ore, non si fa altro che parlare di lui: l’amato attore è finito al centro dell’attenzione per aver rimosso il tatuaggio dedicato a sua moglie per immortalarsi il suo amico a quattro zampe. Un gesto che, da come si può chiaramente comprendere, non è assolutamente passato inosservato. E che subito ha fatto pensare a qualcosa di brutto. A distanza di ben 25 anni dal loro matrimonio, la coppia ha scelto di prendere due strade diverse. A chiedere il divorzio, da quanto fa sapere TMZ, è stata proprio lei, stanca degli sprechi economici dell’attore.

Forse non lo immaginerete mai, ma sembrerebbe che proprio Sylvester Stallone e sua moglie Jennifer Flavin siano pronti a separarsi. A presentare la domanda di divorzio, a quanto pare, è stata proprio la splendida donna, che ad oggi sembrerebbe pronta a concentrarsi sulle sue figlie.

Al momento, come dicevamo, la notizia non è stata confermata dai diretti interessati, ma si può chiaramente comprendere che i fan della coppia sono ugualmente rimasti di stucco.