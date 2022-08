“Com’è fare l’amore a 81 anni?”: l’ex GF Vip racconta i suoi retroscena

Confessione a sorpresa dell’ex protagonista del GF Vip: in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, ha rivelato retroscena molto privati.

Il fascino non lo certo abbandonato sebbene non si più un ragazzino: a oltre 80 anni, l’ex protagonista del GF Vip resta un uomo piacente e anche molto ‘vivace’ sotto certi punti di vista. Sì, perché se credete che alla sua età se ne stia tranquillo a giocare a briscola e a guardare la tv sulla poltrona, vi sbagliate di grosso.

Lui stesso ha ammesso di essere ancora molto attivo sotto le lenzuola e di avere le idee piuttosto chiare a proposito della passione. Ne ha parlato in un’intervista concessa a Nuovo Tv, dove ha fatto rivelazioni davvero interessanti. Dopo una carriera di attore piena di film e serie tv, due anni fa approdò come concorrente nella casa più spiata d’Italia ed il suo percorso fu molto apprezzato anche in quella occasione.

Al giornale diretto da Riccardo Signoretti ha raccontato che ancora adesso tiene molto alla sua forma fisica della quale si prende cura costantemente praticando sport ed evitando le cattive abitudini. Molto legato ai suoi figli, è ancora innamorato ed entusiasta della vita ed a contribuire a questo benessere sarebbe anche la storia d’amore che vive da un paio d’anni con una donna molto più giovane. Capito di chi parliamo?

GF Vip, l’ex concorrente si sbottona sulla sua vita privata: retroscena sorprendenti

L’ex gieffino in questione è Fabio Testi, attore dalla lunga e variegata carriera, che partecipò alla quarta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Padre di Fabio Junior, Thomas e Trini, nati dal matrimonio con l’ex moglie Lola, Fabio è molto legato a loro e lo scorso 7 gennaio è diventato anche nonno.

Fin da giovane, ha riscosso notevole successo con il mondo femminile e non sono poche le relazioni che ha vissuto anche con donne dello spettacolo, come Ursula Andress ed Edwige Fenech solo per citarne qualcuna. Tempo fa ha avuto una storia anche con Emanuela Tittocchia, attrice e spesso ospite nei salotti televisivi.

Oggi, come anticipato, Fabio Testi vive un’intensa storia d’amore con una bellissima donna di addirittura 39 anni più giovane. Magari starete pensando che una differenza d’età così notevole possa essere un problema? Niente affatto, assicura lui: “Com’è fare l’amore a 81 anni? Forse è meglio di quando ne avevo 40, perché si affinano i sensi”, spiega a Nuovo Tv.

Da un po’ di tempo lontano dalla tv, Testi si dedica al suo giovane amore e ad una vita tranquilla potendo contare su una pensione di 1100 euro e sugli investimenti fatti nel corso degli anni.

Complimenti vivissimi a Fabio Testi che continua ad apprezzare la vita come un giovanotto!