Com’è finito Grand Hotel? Ultima puntata shock: è stato ucciso, colpo di scena clamoroso

Com’è finito Grand Hotel? L’ultima puntata della serie tv è da shock: è stato barbaramente successo, colpo di scena clamoroso.

Aspettavamo con ansia questo momento e, seppure a malincuore, è arrivato: Grand Hotel-intrighi e passioni ha chiuso definitivamente i battenti. Venerdì 26 Agosto è andata in onda l’ultima puntata e il pubblico ha avuto modo di scoprire com’è andata a finire la storia d’amore tra Julio ed Alicia.

Tra le tantissime serie tv che si sono alternate nel corso di questa stagione televisiva, Grand Hotel è stata tra quelle che ha riscosso un successo immediato. Sarà perché il pubblico già conosceva la trama e, quindi, era completamente affezionato alla storia, sarà perché questa stagione si è interrotta sul più bello circa un anno fa, fatto sta le nuove puntate della serie tv hanno messo tutti d’accordo. Avete visto anche voi, però, com’è finito? Le anticipazioni ci avevano parlato di un’ultima puntata da cardiopalma e ricca di colpi di scena, ma nessuno mai si sarebbe immaginato quello che è realmente successo.

Nel corso di quest’ultima puntata di Grand Hotel sono venuti al pettine un bel po’ di nodi, come si suol dire! Fate molta attenzione, però: uno dei personaggi principali della serie tv è stato tragicamente ucciso. Chi? Scopriamolo insieme!

Grand Hotel, com’è finito? Ultima puntata da cardiopalma: è stato ucciso

Non avete potuto seguire l’ultima puntata di Grand Hotel e siete curiosi di scoprire com’è finito? Ci pensiamo noi a raccontarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli. Partiamo col dirvi, però, che la serie tv ha salutato definitivamente il suo pubblico, ma l’ha fatto nei migliori dei modi.

Il primo episodio di quest’ultima puntata di Grand Hotel, è intitolata Il Sacrificio e ha visto Don Diego organizzare un piano machiavellico ai danni di Julio. Il buon Murqìa, infatti, ha capito che l’amante di sua moglie è il cameriere e fa di tutto per vendicarsi di lui. Riunisce, così, tutti i dipendenti dell’hotel e, in cambio di denaro, li costringe a dire il nascondiglio del giovane Spinosa. Infine, si scopre che a sparare Diego mentre era prigioniero, è stata proprio la dolce Alicia. E che Donna Teresa e Cisneros hanno una relazione.

L’ultimo episodio del finale di stagione di Grand Hotel, è intitolato ‘Colera’. Don Diego ha diffuso un’epidemia di colera all’interno dell’hotel. Dopo aver bevuto dell’acqua da una grotta, il marito di Alicia si è gravemente malato e rischia seriamente di morire, oltre che contagiare tutti i dipendenti dell’albergo. Fortunatamente, a prendere le redini in mano della situazione è Donna Angela, che riesce a frenare la diffusione dell’epidemia nell’hotel. Grande sorpresa, inoltre, per la madre di Andres: Don Alfredo va via, ma prima di farlo firma delle carte dove cede la direzione dell’hotel alla capo governante. Inoltre, Belen – convinta che il giovane Cernuda possa scoprire tutto quello che ha fatto – si suicida. E Diego, infine, viene ucciso da Cisneros, che prima però confessa il suo amore a Donna Teresa.

Un finale tragico, da come si può chiaramente comprendere, che è stato addolcito dalla nascita dei tra bambini di Javier e Laura; il matrimonio tra Maite ed Andres ed, infine, la nascita del primogenito di Alicia e Julio.

Vi è piaciuto questo finale di stagione?