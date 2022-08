Georgina Rodriguez, la decisione emoziona il web: sapete cosa ha fatto?

Decisione a sorpresa di Georgina Rodriguez: ecco cosa ha mostrato sui social e quale sarebbe il commovente significato del gesto.

Ha spiazzato tutti la decisione di Georgina Rodriguez: in queste ore, la compagna di Cristiano Ronaldo si è lasciata immortalare mentre fa qualcosa di mai fatto prima. Bellissima e famosa, la modella spagnola riesce spesso a far parlare di sé per i suoi outfit costosissimi e sempre all’insegna del glamour.

Stavolta però a suscitare stupore tra gli utenti del web è un dettaglio che nulla c’entra con scarpe, borse ed accessori griffati. L’inedita decisione ha colpito molto: Georgina infatti, a differenza di altri volti noti, non aveva mai fatto tatuaggi prima e per la prima volta ha voluto farne uno.

Ora che Cristiano è impegnato con la nuova stagione calcistica, lei sta proseguendo le sue vacanze in Sardegna con familiari ed amici. Forse proprio il relax e il maggior tempo libero a disposizione, l’hanno spinta a passare finalmente all’azione e così si è recata nello studio di Berni, un tatuatore spagnolo molto conosciuto. Mentre questi appare intento ad imprimere sulla sua pelle un disegno, lei ha documentato il momento sui social e molti hanno fatto caso ad un particolare dolcissimo.

Georgina Rodriguez e il probabile significato del tatuaggio: tutti senza parole

La splendida 28enne originaria di Jaca, in Aragona, è sicuramente tra le icone fashion del momento. Divenuta nota in tutto il mondo grazie alla storia con Ronaldo, anche la sua carriera procede a gonfie vele tanto che due anni fa Amadeus l’ha voluta al suo fianco per condurre la terza serata del Festival di Sanremo.

Da un volto così affermato nella moda, molti si sarebbero aspettati un tatuaggio altrettanto super glamour e, invece, pare che il disegno da lei scelto punti in tutt’altra direzione. Nonostante non abbia ancora fatto vedere il tatoo completato, è possibile farsi un’idea del risultato finale attraverso il tablet del tatuatore che si intravede nell’Ig story condivisa da Georgina.

L’immagine è quella di due angioletti che volano ed è molto probabile che questi rappresentino la piccola Esmeralda, nata lo scorso 18 aprile, ed il suo gemellino che , purtroppo, è morto durante il parto. La perdita del piccolo è stata un forte dolore per la coppia e ora sui social Georgina usa sempre l’emoticon dell’angioletto per riferirsi al suo bambino volato in cielo.

Il disegno potrebbe quindi significare che i due fratellini continueranno comunque a volare insieme per sempre. Ricordiamo che la Rodriguez e Ronaldo hanno anche un’altra figlia, Alana Martina, nata nel 2017. Prima di incontrare la sua attuale compagna, il calciatore portoghese aveva già tre figli: Cristiano Jr, ed Eva e Mateo nati da madre surrogata.

In attesa di vedere il tatuaggio completo, non vi sembra che quella di Georgina sia stata un’idea davvero incantevole?