Gf Vip, brutto imprevisto per Alfonso Signorini: cosa sta succedendo

GF VIP, brutto imprevisto per Alfonso Signorini, il conduttore deve fare i conti con un inconveniente: cosa sta succedendo.

Il Grande Fratello Vip sta per partire con la settima edizione dopo la precedente che ha visto ascolti record. Il reality negli ultimi due anni ha visto una crescita del numero di telespettatori tanto che mediaset ha deciso di allungare i giorni di permanenza ma non di poche settimane bensì di tre mesi.

Per la nuova edizione i provini per scegliere i concorrenti che vedremo aggirarsi per la casa non si sono fermati. In queste settimane di nomi ne sono stati fatti ma qualcuno ha categoricamente smentito. Alfonso Signorini che sarà nuovamente al timone del programma ha lasciato più volte degli indizi sui possibili protagonisti del cast ma ogni volta che l’ha fatto ed eravamo ad un passo dalla scoperta del nome è arrivata la smentita.

Al momento c’è un nome, in un’intervista al settimanale Chi Giovanni Ciacci ha svelato che sì, sarà un concorrente del GF Vip. Quindi a breve lo vedremo nella casa. Ha rivelato di essere sieropositivo e di voler entrare anche per combattere lo stigma sociale che vivono coloro che hanno l’Hiv. La data fissata per l’inizio è il 19 settembre. A quanto pare però c’è un imprevisto e Alfonso Signorini non può non farci caso.

Lunedì 19 settembre parte la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Se nella precedente abbiamo visto insieme ad Alfonso Signorini, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, non sarà così nella settima edizione. Adriana non sarà l’opinionista ma a prendere il suo posto è Orietta Berti. Sonia è stata confermata anche se lei stessa aveva ribadito dopo la fine della precedente edizione di non voler occupare nuovamente quel ruolo.

A poco meno di qualche settimana dalla data stabilita c’è già un imprevisto e Alfonso Signorini non può non farci caso. Cosa sta succedendo? Il 25 settembre è la data fissata per lo svolgimento delle elezioni dopo la caduta del governo Draghi, a sei giorni dall’ingresso dei concorrenti. Cosa accadrà? Si vocifera che il cast potrebbe uscire per andare a votare ognuno nel comune di appartenenza ma c’è un ‘ma’ grosso e tondo. Infatti sappiamo che una volta fuori dalla casa per entrare bisogna rispettare un periodo di quarantena. In questo caso parliamo di cinque giorni. Ma se così fosse, comunque la casa resterebbe vuota e la puntata non potrebbe svolgersi nella settimana successiva il 25.

La soluzione più semplice sembrerebbe essere quella del rinvio dell’inizio del GF Vip a dopo le elezioni. Anche perchè non è possibile far votare i protagonisti del reality dall’interno. Che cosa deciderà di fare mediaset? Al momento circolano solo voci, potrebbe essere che il debutto della settima edizione slitti di qualche giorno. Alfonso Signorini deve fare i conti con un brutto imprevisto a reality neanche iniziato.