Giulia De Lellis perde la pazienza e la difende sui social: “Ma la finite di…?”

Giulia De Lellis nelle ultime ore ha perso la pazienza e l’ha difesa sui social: “Ma la finite di…?.

Giulia De Lellis nelle ultime ore è sbottata sui social e l’ha fatto rispondendo in basso ad un post in seguito ad alcuni commenti. L’influencer è amatissima sul suo canale instagram, pensate che sono oltre 5 milioni le persone che la seguono. Da quando ha esordito in televisione, la ricorderete in veste di corteggiatrice ad Uomini e donne, la sua vita è stata stravolta.

Ha saputo farsi amare, ha conquistato il pubblico di canale 5 durante il suo percorso e dopo il programma il suo seguito sui social è cresciuto in una maniera incredibile. E’ riuscita ad affermarsi non solo sul web ma anche sul piccolo schermo. L’abbiamo vista concorrente e conduttrice. Nel giugno del 2021 le è stata affidata la conduzione del programma Love Island in onda sulla piattaforma Discovery Plus.

Oggi è anche un’imprenditrice; è attiva nel campo della moda e spesso è presente agli eventi importanti dove sfoggia dei look magnifici. I social l’hanno vista crescere e arrivare sempre più in alto, ma qui lei si è anche confidata, sfogata. Un lungo sfogo l’ha avuto proprio nelle ultime ore. Stufa dei numerosi commenti ha voluto dire la sua difendendo un’altra amatissima influencer presa di mira dagli haters.

Giulia De Lellis sbotta: perde la pazienza e la difende sui social

Molti personaggi del mondo dello spettacolo ricevono ogni giorno centinaia di commenti da parte degli haters. Vengono presi così tanto di mira che spesso qualcuno, per giusta ragione, sbotta. Ed è proprio quello che è successo con Giulia De Lellis. In realtà non è stata lei ad essere presa di mira ma Chiara Nasti e la conduttrice di Love Island l’ha difesa.

L’influencer infatti da quando ha annunciato di essere in dolce attesa ha ricevuto una valanga di brutti commenti, alcuni addirittura contro il bambino che porta in grembo. Tutto è partito quando al quinto mese di gravidanza ha dichiarato di non aver preso nemmeno un chilo, cosa che ha portato a non solo commenti ma anche a giudizi poco carini caduti spesso in offese. Ma non è finita qui perchè sono molte le volte che Chiara si è dovuta difendere contro coloro che lasciano giudizi inopportuni anche sul piccolo in arrivo. Adesso, dopo aver ricevuto di nuovo una miriade di commenti dagli haters, in basso ad una foto, è intervenuta Giulia che ha difeso la futura mamma.

“Ao ma la finite di rompere le p**** a questa ragazza? Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque. MA COME VI PERMETTETE?”, ha commentato. Giulia a lasciato un lungo messaggio, scrivendo che Chiara si sta facendo la sua vita, la sua famiglia senza infastidire il prossimo, senza cattiveria o altro e che può piacere o meno nessuno dà il diritto a nessuno di insultare lei e suo figlio: “Ma che problemi avete? Mi fa schifo leggervi, fate schifo come vivete, come parlate, vergognatevi”, ha concluso. Ancora una volta Chiara Nasti si è trovata presa di mira dagli haters e Giulia ha voluto difenderla.