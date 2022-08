Harry e Meghan Markle: nuovo arrivo in famiglia, gioia immensa

Harry e Meghan Markle, la famiglia si allarga con un nuovo arrivo: gioia immensa per tutti.

Harry e Meghan si sono sposati il 19 maggio del 2018 e sono diventati genitori di Archie Harrison e di Lilibet Diana. Sono diventati finanziariamente indipendenti dopo aver annunciato il loro desiderio di rinunciare agli incarichi pubblici della famiglia reale. Dopo aver diffuso la decisione hanno scelto di allontanarsi dal palazzo.

Oggi vivono a Montecito, in California. In questi anni, dopo la scelta di vivere lontano dalla famiglia, ne sono successe di cose. Fece scalpore l’intervista che lasciarono a Oprah Winfrey. In particolare fu Meghan che rilasciò delle dichiarazioni molto forti di cui ancora oggi si parla. La duchessa di Sussex confessò di aver vissuto un vero e proprio dramma tanto di aver pensato al suicidio. L’attrice parlò anche dell’elemento razzismo svelando che quando era incinta del primo figlio le dissero che il bambino non avrebbe avuto nessuna protezione e nessun titolo perchè dissero, parole di Meghan, ‘non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle’.

Dichiarazioni che ancora oggi smuovono la casa reale. Negli ultimi tempi però c’è stato un avvicinamento. La coppia ha comunque presenziato agli eventi pubblici. La notizia delle ultime ore è bellissima e riguarda proprio Meghan e suo marito, il principe Harry. A quanto pare c’è un nuovo arrivo in famiglia.

Harry e Meghan Markle, nuovo arrivo in famiglia: la notizia è meravigliosa

L’attenzione mediatica circola spesso intorno ad Harry e Meghan. In particolare dopo le primissime dichiarazioni dell’attrice a Oprah Winfrey sono sorte molte considerazioni sul fatto che la coppia abbia un rapporto distaccato con il resto della famiglia reale. Sono tante le notizie e le voci che parlano di relazioni poco stabili.

Spesso è stato riferito che persino i rapporti tra Harry e suo fratello William si siano raffreddati e i due siano apparsi più lontani che mai. Sta di fatto che si tratta soltanto di voci e indiscrezioni e che negli interventi pubblici il secondogenito di Diana è apparso insieme a sua moglie, e nulla è trapelato. Nelle ultime ore è giunta una notizia, bellissima, che riguarda la coppia. La famiglia a quanto pare si è allargata, non si tratta in questo caso di un nuovo bimbo in arrivo ma hanno adottato un cane da un canile, precisamente un beagle. Il nome del cucciolo è Mamma mia.

L’animale è stato portato in salvo dalla Beagle Freedom Project, questa mette al sicuro i cuccioli che vengono dai laboratori e da situazioni di crudeltà. E’ stata Meghan a fare il passo. Shannon Keith della Beagle Fredom Project, ha raccontato al The Los Angeles Times, di aver ricevuto la chiamata della duchessa con un numero nascosto. L’attrice avrebbe scelto un beagle anziano e non un cucciolo per dare al cane un aiuto. Adesso la famiglia si è allargata con l’arrivo di Mamma mia.