“Non si parla di guarigione assolutamente”: Laura Freddi fa chiarezza

Laura Freddi vuole fare chiarezza su un argomento molto caro: “Non ho mai detto di essere guarita”, cosa ha detto l’amatissima conduttrice.

Non è più una presenza fissa sul piccolo schermo come ai suoi esordi, eppure Laura Freddi continua ad essere un volto amatissimo dello spettacolo italiano. Recentemente, l’abbiamo vista nello studio del GF Vip come opinionista al posto di Sonia Bruganelli, non passando assolutamente inosservata, ma sono in tantissimi coloro che la rivorrebbero al timone di un programma tutto suo.

Perdutamente innamorata del suo attuale compagno Leonardo D’Amico, Laura Freddi si dedica anima e corpo alla sua famiglia, ma soprattutto a Ginevra, la primogenita della coppia nata nel 2018. Da sempre desiderosa di diventare madre ed amante dei bambini, la showgirl non ha mai nascosto di essere riuscita a toccare il cielo con un dito quando ha avuto la possibilità di diventare mamma di una splendida bambina. Il rapporto che unisce Laura alla piccola Ginevra è davvero speciale e sottolinea, soprattutto, quanto l’ex di Non è la rai fosse desiderosa di mettere su famiglia.

In merito al suo desiderio di diventare mamma e la malattia contro cui ha dovuto combattere per anni, Laura Freddi ha voluto fare recentemente chiarezza a Fanpage. “Non ho mai detto di essere guarita!”, ha esclamato la showgirl romana. Cos’è esattamente successo?

Laura Freddi fa chiarezza: “Non ho mai detto di essere guarita”, cos’è successo

Recentemente, Laura Freddi si è lasciata andare ad una lunga intervista dove si è raccontata a trecentosessanta gradi. A partire dall’immenso amore che la lega alla piccola Ginevra e all’annuncio delle sue nozze nel 2023, la showgirl si è svelata come mai prima d’ora. A distanza di qualche giorno dall’intervista, però, la bella Freddi ha voluto fare un’importantissima precisazione a Fanpage. “Non ho mai detto di essere guarita”, ha spiegato l’amata Laura. Cos’è successo?

Prima di diventare mamma, Laura Freddi ha scoperto di soffrire di endometriosi – la stessa da cui è affetta Giorgia Soleri. “È una malattia un po’ bastarda, a volte è silente, altre invalidante, a volte non viene neanche diagnosticata in tempo. È quello che è accaduto a me”, ha spiegato la showgirl. Rivelando, inoltre, di aver ricevuto la diagnosi della malattia in tarda età. “La mia è una forma lieve, sono stata anche fortunata, ma c’è chi non lo è”, ha detto ancora.

L’intervento di Laura Freddi, però, ha tutt’altro obiettivo. La showgirl, infatti, vuole precisare di non aver mai detto di essere guarita dall’endometriosi con la nascita della piccola Ginevra, ma di aver visto i sintomi alleviati. “Non ho quel tipo di dolore acuto che ho sempre avuto. Ma non si parla di guarigione, assolutamente, ci tengo a dirlo”, ha sottolineato l’ex volto di Non è la rai.

Un messaggio forte e chiaro, quindi, che Laura Freddi ha voluto mandare a tutte quelle che ne soffrono come lei.