Tutti impazzivano per Lupo Lucio de La Melevisione, che cosa fa oggi? Com’è cambiata la sua vita: la svolta

Tutti impazzivano per il simpaticissimo Lupo Lucio de La Melevisione, ma sapete che cosa fa oggi? Dopo il successo è arrivata la svolta.

Siamo certi che anche a voi spunterà un sorriso sulle labbra quando leggerete ‘La melevisione’. Il famosissimo programma dei canali Rai dedicato ai più piccoli ha saputo riscuotere un successo impressionante sin dalla sua prima puntata. Ed ancora oggi – nonostante il passaggio a Rai Yo Yo e l’addio del 2015 – continua ad essere uno dei programmi più amato dai genitori.

Seppure destinato ai più piccoli, La Melevisione era capace di trattare diversi argomenti – perlopiù importanti dal punto di vista sociale – ma lo faceva con un linguaggio e un modo che tutti ne restavano impressionati. A rendere ancora più magico l’atmosfera del famoso programma, vi erano i suoi protagonisti. Come dimenticare, ad esempio, la dolce Fata Lina – che ad oggi sembrerebbe aver cambiato completamente vita – oppure il simpaticissimo Lupo Lucio. Stiamo parlando di un personaggio fisso de La Melavisione che ha saputo entrare nel cuore di tutti. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? Sono passati quasi 10 anni dall’addio del programma ai canali Rai, ma com’è cambiata la vita di Guido Ruffa? Nel corso di una sua intervista, l’attore si è ampiamente raccontato: cosa occorre sapere su di lui.

Che cosa fa oggi il famoso Lupo Lucio de La Melevisione? La svolta dopo il successo

Tutti i telespettatori de La Melevisione, amavano incondizionatamente il suo Lupo Lucio. Tra i protagonisti principali del famoso programma di Rai Due, Guido Ruffa ha fatto parte della trasmissione anche quando – dopo anni su Rai Due – è stata spostata su Rai Yoyo, diventandone sempre il suo volto simbolo. Cos’è successo, però, all’attore dopo il successo riscontrato? Nel 2015, La Melevisione ha salutato per sempre il suo numeroso pubblico, ma i suoi interpreti che fine hanno fatto? L’amato Tonio Cartonio, ad esempio, ha continuato la sua carriera sul piccolo schermo, ma il famoso Lupo Lucio? Siamo certi che un po’ tutti vi sarete posti questa domanda. Solo adesso, però, possiamo darvi una risposta.

Nel corso di una sua recentissima intervista – insieme a Fata Lina e due autori de La Melevisione – Guido Ruffa non solo ha spiegato come ha iniziato questa sua esperienza nel programma Rai, ma ha anche rivelato com’è cambiata la sua vita dopo la sua chiusura. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il ‘famoso’ Lupo Lucio non abbia assolutamente cambiato vita. Dopo il programma, infatti, il buon Ruffa ha raccontato di aver lavorato fino al 2017 nei teatri. Dopo questo momento, poi, si è buttato a capofitto nella tournée. “Se potessi tornare indietro nel tempo, rifarei tutto di quei 20 anni”, ha rivelato a Vice.

Anche voi seguivate La Melevisione?