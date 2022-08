“Una luce che guida il mio cammino”: la madre ricorda l’attore morto a 23 anni

Nel giorno del suo compleanno, la madre ha ricordato l’attore morto alla sola età di 23 anni: il messaggio è da pelle d’oca.

Sopravvivere ad un lutto, è qualcosa di inspiegabile. Farlo, poi, quando si perde un figlio giovanissimo, è totalmente inaccettabile. È proprio questo quello che fa chiaramente intendere la madre dell’attore morto alla sola età di 23 anni con questo ultimo post social. In occasione del suo compleanno, la donna ha voluto condividere sul suo account social ufficiale una sua foto insieme al giovane, dedicandogli delle parole da brividi.

Se per tanti il 23 Agosto non rappresenta affatto una data importante, per la mamma del giovanissimo attore scomparso all’età di 23 anni, lo è. Proprio in questo giorno, è nato suo figlio. “Ho sperimentato un amore oltre ogni mia comprensione, che ha trasformato la mia vita e si è moltiplicato dentro e fuori di me”, ha scritto la donna a corredo di una foto che la ritrae in compagnia di suo figlio.

Quello condiviso dalla donna sulla sua pagina social ufficiale, è un messaggio pieno d’amore, che descrive chiaramente l’amore di una donna per il proprio figlio. “Lui resta una luce che guida il mio cammino”, ha scritto ancora. Insomma, parole che ricordano molto quelle che i figli di un’altra amatissima attrice hanno scritto per la morte della loro mamma.

L’attore è morto quando aveva solo 23 anni: il ricordo di sua madre

Era giovanissimo quando è morto, eppure l’attore era uno dei più celebri del suo tempo. Appena 23 anni, ma una carriera alle spalle impressionanti e diversi premi di cui era stato insignito. Insomma, il giovane aveva tutte le carte in regola per diventare una vera e propria stella della recitazione. Il 31 Ottobre del 1993, però, la drammatica notizia della sua morte. In seguito ad un’overdose, l’amato attore statunitense è morto! Un evento più che tragico, da come si può chiaramente comprendere, all’epoca ha sconvolto tutti.

Nel giorno del suo compleanno, la madre dell’attore morto non ha potuto fare a meno di festeggiare la nascita del suo primogenito, riservandogli delle parole da brividi. “Il 23 agosto, 1970, alle 12:03, in una cittadina chiamata Madras in Oregon, sono diventata mamma”, è proprio così che inizia il lungo post che la mamma di River Phoenix gli ha dedicato nel giorno in cui avrebbe dovuto compiere gli anni.

Seppure siano trascorsi anni dalla sua morte, dimenticarsi del giovane River Phoenix è davvero impossibile. È proprio per questo motivo che – oltre agli auguri di sua sorella – il post social della loro mamma è stato immediatamente bombardato. In tantissimi altri, infatti, non hanno potuto fare a meno di ricordare il giovanissimo attore.

Un dolcissimo ritratto di mamma e figlio, quindi, che ha sciolto il cuore di tutti.