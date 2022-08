Noemi, la cantante infastidita: l’episodio non passa inosservato; cosa è successo nel bel mezzo del live.

È una delle artiste più amate ed ascoltate del nostro Paese. Divenuta famosa nel 2009 grazie alla partecipazione alla seconda edizione di X Factor, oggi Noemi è una tra le cantanti più apprezzate del momento. Cantante che può contare su una vera e propria schiera di fan, che la sostengono e la seguono nei suoi eventi musicali. Durante uno dei suoi ultimi concerti, però, l’artista romana ha dovuto fare i conti con un ‘piccolo’ imprevisto.

Nel bel mezzo di un’esibizione, infatti, Noemi si è vista costretta ad interrompere per qualche secondo la performance, per richiamare qualcuno tra il pubblico. Cosa ha spazientito la cantante durante il suo live a tal punto da costringerla a smettere di cantare? Vi raccontiamo tutto.

Noemi infastidita: cosa è successo durante un suo concerto

Un episodio che non è passato inosservato, quello accaduto durante una delle tappe del tour 2022 di Noemi. Un episodio che, in poco tempo, è diventato virale sul web. Il tutto è avvenuto mentre la cantante si stava esibendo nel brano Ti amo non lo so dire, con il quale ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Nel bel mezzo della performance, Noemi smette di cantare il testo del suo meraviglioso brano e, rivolgendosi ad un ragazzino presente tra il pubblico, esclama: “Bambino con quel laser, guarda che scendo eh!”. Un rimprovero, quello della cantante, che lascia intendere che il bambino stesse infastidendo l’artista sul palco già da un bel po’ di tempo, a tal punto da spingerla ad intervenire attraverso il microfono. Uno stop che è durato solo pochi secondi, dopo i quali Noemi ha ripreso la sua esibizione senza alcun problema.

Un episodio che, come abbiamo detto, non è passato inosservato agli occhi attenti del web. Il video di quell’esatto momento è stato condiviso dal profilo Nicola Callegher su Twitter ed ha ricevuto migliaia di likes e condivisioni, scatenando i commenti ironici degli utenti. E tra le tante condivisioni c’è anche quella di Noemi, che ha ironizzato sull’episodio postando il video sul suo profilo Twitter, con la didascalia “Al Cavaliere Nero”, seguita da una faccina che ride.

Un piccolo imprevisto che non ha certo rovinato l’atmosfera e le emozioni dei tantissimi presenti al concerto dell’artista romana, che si conferma una delle voci più amate del nostro Paese.

E, a proposito di concerti, l’artista continuerà a esibirsi live per tutto il 2022: il suo tour, iniziato a giugno, terminerà a dicembre, con diverse date in alcune tra le principali città italiane. Da Napoli a Torino, ma anche Roma, Firenze e Bologna. Cosa aspettate ad acquistare il biglietto per un evento imperdibile?