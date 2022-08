Non sarà nel cast del GF Vip, l’attrice smentisce le voci sulla sua presenza

L’attrice non sarà nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip: ha smentito tutte le voci sulla sua presenza.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip parte il 19 settembre su canale 5 in prima serata. Il reality condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini ha riscontrato, nelle ultime edizioni, un successo impressionante. Da qui la scelta di prolungarlo. Per esempio la precedente si è conclusa il 14 marzo e ha segnato il record dato che la quinta si era conclusa qualche giorno prima.

In queste settimane sono emersi vari nomi, chi saranno i nuovi concorrenti del programma? Nonostante ci siano state molte notizie, alcuni che erano stati dichiarati come quasi ufficiali attraverso interviste o sul proprio profilo social hanno smentito la loro presenza. Un nome però c’è: Giovanni Ciacci farà parte del cast. E’ stato il conduttore a svelarlo in un’intervista al settimanale Chi confessando di essere sieropositivo. Ha raccontato che vuole entrare nella casa anche per combattere lo stigma sociale che affligge ancora oggi chi è malato di Hiv.

“Ho capito sulla mia pelle che essere sieropositivo è ancora oggi uno stigma sociale. Eppure oggi si può vivere con l’Hiv, non ci si limita più a sopravvivere”, ha spiegato. Il primo nome quindi c’è, adesso bisognerà aspettare ancora un po’ per scoprire il resto del cast. Nelle ultime ore però è arrivata una nuova smentita. Si è parlato della presenza di un’amatissima attrice ma a quanto pare non è così, dato che lei stessa ha parlato di fake new.

Non sarà nel cast della nuova edizione del GF Vip: l’attrice ha smentito le notizie sulla sua presenza

Manca poco all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip. A breve scopriremo chi saranno i concorrenti che avremo modo di conoscere meglio all’interno della casa. Sono stati fatti molti nomi, per esempio in seguito alla storia di Alfonso Signorini che mostrava un pallone come indizio, si è fatto il nome di Diego Armando Maradona Junior.

Subito dopo però l’allenatore ha categoricamente smentito le notizie sul suo ingresso nel programma di canale 5: “Volevo tranquillizzare tutti quelli che mi stanno scrivendo che non vado a fare il Grande Fratello Vip”, chiarendo: “Sono l’allenatore del Napoli United e sono contento di quello che faccio”. Nelle ultime ore è arrivata una nuova smentita, questa volta da un’amata attrice. Sui social ha aperto il box delle domande e un utente le ha chiesto: “Si vocifera che farai il GF Vip, è vero?”.

Mariasole Pollio che di recente l’abbiamo vista a Battiti live, ha così smentito tali voci, non farà parte della nuova edizione del reality di Alfonso Signorini: “No amici, è una fake new“. Ebbene, anche la giovane conduttrice non è tra i concorrenti. Chi vedremo a settembre in casa? Lo scopriremo a breve!