La nuova manicure di Giulia De Lellis: ha stravolto completamente la forma delle unghie

La nuova manicure di Giulia De Lellis: l’influencer ha scelto di stravolgere completamente la forma delle unghie.

Tra le influencer più amate Giulia De Lellis rientra sicuramente nel cerchio. Da quando ha esordito sul piccolo schermo ne ha fatta di strada. L’abbiamo vista la prima volta ad Uomini e donne dove arrivò per corteggiare Andrea Damante. Il pubblico si affezionò subito a lei, per la sua personalità schietta e sincera e per la grande dolcezza.

Molti tifavano per lei. Alla fine il percorso nel programma si concluse con il lieto fine. La storia d’amore con Andrea è stata molto travagliata, tanto che quando i due si lasciarono lei pubblicò un libro ‘Le corna stanno bene su tutto! Ma io stavo meglio senza’, che ha avuto un successo impressionate e ancora oggi è molto letto. Dopo vari tira e molla, sia Giulia che l’ex tronista hanno trovato l’amore. L’influencer è innamoratissima di Carlo Beretta. Con lui pubblica molte foto e si mostrano insieme nelle storie.

Oggi Giulia non è attiva solo nel mondo del web ma è diventata un noto personaggio televisivo, infatti ha partecipato a diversi programmi ed è anche un’imprenditrice. I social l’hanno vista crescere sempre di più e oggi è seguita da milioni di persone. Con loro ci interagisce mostrando anche piccoli momenti della quotidianità. Negli ultimi giorni ha mostrato la sua manicure bella e luminosa ma a quanto pare ha apportato una nuova modifica, stravolgendo la forma delle unghie: l’avete vista?

Giulia De Lellis mostra la sua nuova manicure: questa volta ha deciso di stravolgere la forma delle unghie

Giulia De Lellis dopo l’esperienza ad Uomini e donne ne ha fatta di strada, arrivando sempre più in alto. Si è affermata sui social dove è seguita da oltre 5 milioni di follower e anche nel mondo della moda. L’ex corteggiatrice è arrivata in televisione, dove ha partecipato a diversi programmi.

La ricorderete sicuramente al GF vip nella seconda edizione. In seguito ha esordito come conduttrice, conducendo insieme a Gemma Galgani Giortì, il format d’intrattenimento distribuito su Mediaset play e Witty Tv. Nel 2021 è stata scelta per condurre la prima edizione di Love Island, reality trasmesso su Discovery plus. Quasi sempre fa sapere dei suoi nuovi progetti sui social. Attraverso il suo canale tiene al corrente i follower non solo rivelando di lavori futuri o in fase di realizzazione ma anche mostrando la sua quotidianità. Negli ultimi giorni, per esempio, ha mostrato la nuova manicure: l’avete vista?

Questa volta ha deciso di stravolgere la forma delle unghie, se prima aveva una forma rotonda adesso è quadrata: “Abbiamo stravolto completamente la forma delle unghie”, fa sapere lei stessa, ringraziando per l’ottimo lavoro le professioniste che hanno realizzato la manicure. E’ semplice ed ha quella particolarità della forma che la rende diversa dalle altre.