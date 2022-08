“Un tradimento? Lo perdonerei”: la famosa attrice racconta proprio tutto

La famosa attrice ha raccontato che se dovesse scoprire un tradimento di suo marito lo perdonerebbe: non ci crederete mai.

Perdonereste mai un tradimento? È proprio così che vogliamo iniziare questo nostro articolo dopo le dichiarazioni della famosa attrice. In occasione dei suoi 40 anni, l’amatissima interprete nostrana ha rivelato che – seppure non creda molto al tipo di tradimento fisico – lo perdonerebbe.

Una vera e propria rivelazione incredibile, quella a cui l’amata attrice italiana si è lasciata andare nel corso di una sua intervista al settimanale ‘Chi’. Dopo aver raccontato la sua carriera e la sua vita, la giovane donna non ha potuto fare a meno di parlare della sua vita privata e di rispondere, una volta per tutte, a chi credeva che il suo matrimonio fosse finito. A differenza di quello di una celebre coppia, sembrerebbe che il suo ‘idillio amoroso’ non si è affatto concluso – come avevano voluto far credere. Certo, così come succede a tutti, anche l’amata coppia nostrana ha avuto delle discussioni, ma da qui a dire che il loro matrimonio sia concluso, ce ne passa.

“Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza, dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno”, ha spiegato l’attrice nostrana sulle pagine del settimanale ‘Chi’. Rivelando, inoltre, che – preso atto di tutto quello che la vita ti pone davanti – è naturale che si creino delle ansie, paure e stress. “Mantenere alta l’asticella non facile”, ha detto. D’altra parte, come le si può dare torto!

L’attrice perdonerebbe un tradimento del marito: cosa ha rivelato

A contraddistinguere questa coppia dello spettacolo nostrano, è proprio la concezione che ha dell’amore. “Non è mai stata quella di buttare, bensì di aggiustare tutto. Ci sono state delle discussioni è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere la decisione di lasciarci”, ha detto l’attrice italiana, chiudendo definitivamente il capitolo ‘crisi’ con suo marito.

Ad incuriosire particolarmente, però, sono anche le affermazioni che l’attrice ha fatto su un ipotetico tradimento di suo marito. C’è chi, ad esempio, ripudia completamente l’idea ed è certa che non potrebbe andare avanti con la sua storia. E chi, invece, è certa di riuscire a perdonarlo. È l’esempio di questa nostra amata attrice! Siete curiosi di sapere di chi parliamo? La risposta è semplicissima: Laura Chiatti! Marco Bocci è un attore ambitissimo, eppure la splendida attrice non solo sembrerebbe non esserne affatto gelosa, ma non è nemmeno la tipa che indaga. “Non voglio sapere, non m’interessa”, ha detto. Su un ipotetico tradimento, infine, ha detto: “Non credo molto alla fedeltà fisica, quanto a quella spirituale. Si, lo perdonerei”.

Quante di voi come Laura Chiatti? Anche voi, quindi, riuscireste a perdonare un tradimento?