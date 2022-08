Non la riconoscerete dopo Vite al Limite: oggi non sembra più lei, da brividi

Dopo Vite al Limite a stento la riconoscerete: oggi a distanza di anni dal suo percorso in clinica non sembrerebbe essere più lei, da brividi.

Non sarà assolutamente tra le trasformazioni shock di Vite al Limite, ma sembrerebbe proprio che – una volta ritornata a casa – la paziente del dottor Nowzaradan abbia seriamente capito quanto ritornare in forma fosse indispensabile per lei. L’abbiamo rintracciata sul suo canale Facebook e non abbiamo potuto fare a meno di notare quanto oggi – a distanza di più di 5 anni dalla sua partecipazione al programma di Real Time – appaia visibilmente diversa.

A spingerla a chiedere aiuto al dottor Nowzaradan di Vite al Limite non solo i suoi chili di troppo – e parliamo di ben 341 kg – ma anche la sua incredibile voglia di ritornare a vivere. Da troppo tempo, la paziente viveva rinchiusa in casa completamente immobile in un letto per via del suo peso. Una situazione decisamente insostenibile e che, quindi, l’ha aiutata a rivolgersi a qualcuno di esperto. D’altra parte, sappiamo benissimo quanto la dieta e le mani d’oro del chirurgo iraniano siano stati una vera e propria manna dal cielo per diversi suoi pazienti della clinica. Cos’è successo, però, a questa paziente? E di chi parliamo? Se siete curiosi di saperne di più, vi invitiamo a proseguire con la lettura. Una cosa, però, non possiamo fare a meno di anticiparvela: non la riconoscerete oggi!

Dopo Vite al Limite non la riconoscerete più: trasformazione da pelle d’oca

Ai tempi della sua partecipazione a Vite al Limite, che è da rintracciare nel corso della quarta stagione del programma, la paziente del dottor Nowzaradan aveva sconvolto tutti con la sua trasformazione. Partita con un peso di dica 341 kg, la donna era uscita dalla clinica di Houston con 70 kg in meno. Non sappiamo cosa sia successo una volta ritornata a casa, ma – spulciando la sua bacheca Facebook – abbiamo scoperto che ha continuato a sostenere un regime alimentare sano e regolato. Proprio come Justin McSwain, anche la quarantasettenne del Tennesse è dimagrita ulteriormente. In molti, forse, l’avranno riconosciuta dalla foto riproposta in alto. Parliamo di Milla Clark! Abituata a mangiare da piccola per via di sua madre, la donna ha sempre avuto problemi col peso fino a diventare obesa in età avanzata. Come sta, però, oggi?

Sappiamo pochissimo della vita di Milla Clark oggi. Seppure abbia un profilo Facebook piuttosto attivo, non ci è dato sapere cosa faccia oggi. Quello che, però, non abbiamo potuto fare a meno di notare è la sua forma fisica. Certo, non sappiamo quanti chili è dimagrita ancora, ma è talmente ritornata in forma che in tanti faticheranno a credere che sia lei. Guardate un po’ qui:

Una Milla Clark, quindi, decisamente diversa dai tempi di Vite al Limite, ma sicuramente più sicura di sé. Complimenti!