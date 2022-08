Amici, beccati mano nella mano: la clamorosa indiscrezione riguarda due ex concorrenti del talent show di Canale 5.

Manca davvero poco all’inizio di una nuova stagione di Amici. Si tratta dell’edizione numero 22 del talent show targato Maria De Filippi, il più longevo in assoluto della nostra tv. In attesa di conoscere i nuovi allievi, però, c’è una succulenta indiscrezione che riguarda due ex concorrenti della trasmissione.

Due ex allievi della passata edizione sono stati beccati mano nella mano. A postare le immagini è stata Deianira Marzano nelle stories del suo seguitissimo canale Instagram. La blogger ha riportato la segnalazione di un utente, che ha avvistato i due ballerini insieme in Puglia. È nata una nuova coppia? Scopriamo i dettagli del gossip.

I due ex ballerini di Amici beccati mano nella mano: è nata una nuova coppia?

È nata una nuova coppia ad Amici? O meglio, qualche mese dopo Amici! Si, perché, a quanto pare, è scoppiato l’amore tra due protagonisti dell’ultima edizione del talent show di Canale 5. Come riportato su Instagram da Deianira, i due sono stati avvistati in Puglia da una fan. Nulla di particolare, se non fosse che i due ballerini erano mano nella mano, proprio come una coppia. Di chi stiamo parlando?

Di Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, entrambi ballerini della ventunesima edizione di Amici. Le voci di un flirt tra i due erano trapelate già nei giorni scorsi, ma mai confermate. L’ultima segnalazione, però, sembra indicare che tra i due ci sia qualcosa in più che una semplice amicizia. Se la notizia fosse confermata, Cosmary avrebbe definitivamente dimenticato Alex, il cantante di Amici 21 col quale aveva iniziato una storia proprio nella scuola. Una storia che ha fatto sognare i fan, ma che non ha avuto lunga durata dopo la fine del programma. A quanto pare, però, a far battere nuovamente il cuore alla bella Cosmary ci ha pensato Nunzio, uno dei ballerini più amati della scorsa edizione di Amici. Ecco le immagini postate sui social da Deianira:

Eh si, sembra proprio che sia nata una nuova coppia! Non ci resta che attendere eventuali parole dei diretti interessati. Al momento, sia Cosmary che Nunzio hanno preferito tacere di fronte alle tante voci di gossip trapelate nei giorni scorsi. I due ballerini confermeranno la loro storia? In attesa di scoprirlo, c’è un’altra notizia che riguarda Nunzio e che potrebbe fare molto felici i suoi fan. A quanto pare, infatti, il ballerino tornerà nella trasmissione di Maria De Filippi anche nella prossima edizione: il suo sarà un ruolo del tutto inedito ma siamo certi che non mancheranno le risate. Appuntamento a domenica 18 settembre per la prima attesissima puntata di Amici 22. Noi non vediamo l’ora e voi?