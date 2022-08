“Il mio mondo era crollato”: l’attore racconta il suo dramma, rivelazione da brividi

Nel corso di una sua intervista, l’attore ha raccontato il suo dramma: ha pensato al suicidio, ma Padre Pio lo ha salvato.

Dopo la sconvolgente rivelazione dell’attrice famosissima, ne arriva un’altra altrettanto da brividi! Nel corso di una sua recentissima chiacchierata su un temo a lui molto caro, l’attore ha raccontato il suo dramma, svelando di aver tentato il suicidio.

Una carriera ricca di intramontabili successi, ma una condotta di vita che – a quanto pare – ha fatto tanto chiacchierare. Ad oggi, l’attore sembrerebbe essere una persona nuova, che si dice pronta ad iniziare un altro capitolo della sua vita. Prima di arrivare a questo punto, però, ne ha passate di tutti i colori fino a pensare al suicidio. A svelare ogni cosa, è stato proprio il diretto interessato nel corso di una sua chiacchierata spirituale. “Il mio mondo era crollato. Avevo una pistola sul tavolo. Non volevo più essere vivo quando è successo tutto questo”, ha iniziato a raccontare.

Una vera e propria drammatica confessione, quella a cui si è lasciato andare l’amato attore e che ha lasciato tutti di stucco. Ad oggi, sembrerebbe che l’interprete è uscito da quel tunnel e che adesso sia completamente ‘guarito’, ma si può chiaramente comprendere quanto il periodo vissuto non sia stato affatto semplice per lui.

L’attore racconta il suo dramma: rivelazione shock, ha pensato al suicidio

Una conversazione veramente ‘intima’, quella che l’amato attore ha tenuto col Vescovo Robert Barron durante la quale non ha potuto fare a meno di raccontare il suo dramma, ma anche la sua rinascita.

È sempre stato un attore di successo, ma c’è stato un momento della sua vita in cui il giovane aveva completamente perso la bussola. Accusato di violenze e maltrattamenti da parte della sua ex compagna, l’attore si è reso conto quanto la sua vita e, soprattutto, la sua carriera stesse andando a rotoli solo dopo aver toccato il fondo. Al Vescovo, infatti, ha raccontato di quando la sua vita era piena di cose negative tanto da arrivare a fargli pensare di farla finita. Un gesto shock, senza alcun dubbio, ma che a detta sua avrebbe posto fine alla sua sofferenza. “Provavo vergogna come non avevo mai provato prima, il tipo di vergogna che ti dimentichi di respirare”, ha raccontato, rivelando di aver pensato addirittura al suicidio.

Solo dopo aver toccato il fondo, come dicevamo, il buon Shia LaBeouf è riuscito a risollevarsi. Dopo aver interpretato il ruolo di Padre Pio – per cui ha voluto vivere per circa un mese insieme a dei frati francescani in Puglia – l’attore si è avvicinato al cattolicesimo ed è completamente ‘guarito’. “Ho iniziato a sentire le esperienze di altre persone che avevano peccato e che hanno ritrovato la fede, questo mi ha fatto sentire come se anche per me ci fosse una chance”, ha spiegato.

Cosa ne pensate di queste sue parole?