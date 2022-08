Avete visto lo smalto per le unghie di Lulù Selassié? La fantasia scelta è caratteristica

Lulù Selassié mostra a tutti il suo nuovo smalto, ha scelto una fantasia molto particolare questa volta.

Lulù Selassié ha annunciato l’uscita del suo primo singolo. In attesa della pubblicazione che, come ha fatto sapere, arriverà a settembre, ha condiviso un video dove la possiamo ascoltare cantare la canzone Levitating che le rappresenta moltissimo, come scrive.

“In attesa del mio primo singolo vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte”, ha riportato a corredo del post. L’ex concorrente del Gf Vip all’interno della casa non aveva nascosto il suo amore per il canto e più volte l’abbiamo sentita intonare qualche canzone. Adesso è pronta al debutto nel mondo della musica con il suo primissimo singolo.

Il reality le ha dato una grande opportunità, quella di farsi conoscere. Il pubblico l’ha seguita e si è affezionato a lei. Mentre era nella casa il numero di follower è aumentato e dopo l’uscita è cresciuto ancora di più: oggi è seguitissima. Ed è proprio sui social che i suoi follower sono sempre attenti a quanto condivide. Lulù interagisce con coloro che la seguono mostrando la sua quotidianità. In alcune recenti storie ha fatto vedere, per esempio, la nuova manicure: questa volta, rispetto a qualche settimana fa, ha scelto una fantasia ancora più particolare.

Lo smalto per le unghie di Lulù Selassié: la fantasia è ancora più particolare della precedente

L‘abbiamo seguita nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, dove Lulù è arrivata in finale, conquistando il pubblico. Schietta e sincera, si è mostrata in tutte le sue sfaccettature senza mai nascondersi. E’ entrata nella casa insieme alle sorelle, Jessica e Clarissa, giocando come unico concorrente e soltanto qualche mese dopo il trio è stato sciolto. Mentre Clarissa è stata eliminata prima, Lulù è riuscita ad arrivare in finalissima e Jessica ha trionfato.

Ora Lulù, che è la secondogenita in famiglia, è pronta a spiccare il volo proprio come le sue sorelle. L’ex gieffina interagisce con coloro che la seguono condividendo la sua quotidianità. Spesso i suoi fan la sorprendono mandandole dei doni, fiori o regali insieme a biglietti con dediche dolcissime. Negli ultimi giorni li ha, per esempio, aggiornati mostrando la sua nuova manicure che si presenta molto diversa dalla precedente. Questa volta ha scelto una fantasia ancora più particolare, proprio come è lei.

Eccola! Lo smalto scelto ha una tonalità chiara ma ha aggiunto per renderlo ancora più caratteristico un particolare dettaglio. Come è evidente, c’è una ciliegia disegnata e la forma delle unghie è quadrata. Inoltre ha aggiunto un dettaglio luminoso. Difficile non notare la nuova manicure, semplice ma allo stesso tempo distintiva.