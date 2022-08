Ballando con le stelle, duro colpo: assenza pesantissima nel programma

Duro colpo per tutti gli amanti di Ballando con le stelle: per la prossima edizione del programma, è prevista un’assenza pesantissima.

Tra i tantissimi programmi che inizieranno nella prossima stagione televisiva, Ballando con le stelle è tra i più attesi. In onda ogni Sabato sera, il programma di Milly Carlucci continuerà a fare compagnia il suo amatissimo pubblico in pieno autunno, regalandogli delle esibizioni da urlo.

Allacciate le cinture: sembrerebbe che la nuova edizione di Ballando con le stelle vada in onda a partire da Sabato 8 Ottobre e che ci farà compagnia per tutto l’autunno. Sarà, quindi, un appuntamento totalmente imperdibile, anche perché – leggendo un po’ tutti i concorrenti ufficiali che sono stati annunciati – siamo certi che ne vedremo delle belle.

Stando a quanto si apprende da Davide Maggio, sembrerebbe che questa edizione che inizierà tra qualche settimana sarà un’edizione ricca di novità. Non c’è stata ancora alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ma sembrerebbe che il pubblico di Ballando con le Stelle dovrà fare a meno di uno dei volti simbolo del programma. Un’assenza pesantissima, da come si può chiaramente comprendere, che rattristerà – e non poco – tutti i suoi spettatori. Curiosi di sapere di chi stiamo andando a parlare?

Assenza pesantissima a Ballando con le stelle: brutta notizia per i fan

Non solo Uomini e donne, per cui si dice che una dama possa rivestire un ruolo del tutto inedito, o il GF Vip, su cui si è avanzata un’ipotesi clamorosa, ma anche la prossima edizione di Ballando con le stelle sembrerebbe che prevedrà una grossa novità. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato Davide Maggio! Stando a quanto si apprende dal famoso portale, sembrerebbe che Milly Carlucci abbia deciso di apportare delle modifiche al cast fisso del programma. Non solo, da quanto si legge, due ballerini professionisti diventeranno giurati, ma il pubblico dello show dovrà fare i conti con un’assenza pesantissima.

Seppure non ci sia stata ancora alcuna conferma da parte della diretta interessata, sembrerebbe che un volto fisso di Ballando con le stelle sia pronto ad abbandonare lo show. Di chi parliamo? Procediamo con ordine. A quanto pare, la giuria è riconfermata a piena voti! Quindi, le esibizioni dei concorrenti continueranno ad essere commentate da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. La novità, invece, riguarda le voci ‘fuori campo’. Ovvero, quella di Alberto Matano, che recentemente è convolato a nozze col suo compagno, e Roberta Bruzzone.

Secondo Davide Maggio, infatti, è proprio l’amata criminologa ad abbandonare il programma. Alberto Matano, quindi, ritornerà a commentare le esibizioni, ma settimana dopo settimana avrà un compagno diverso. Infine, al fianco di Rossella Erra vi saranno Sara Di Vaira e Simone De Pasquale.

Vi dispiace l’idea che Roberta Bruzzone non sia più nel programma?