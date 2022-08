Beautiful Anticipazioni: Hope apre la porta di casa e fa una scoperta shock; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Da qualche anno a questa parte è lei una delle protagoniste assolute di Beautiful. Parliamo di Hope Logan, la figlia di Brooke, sempre più centrale nella trama della soap opera americana.

Nelle puntate italiane, Hope deve fare i conti con l’arresto di Liam, incarcerato insieme al padre Bill dopo aver confessato tutto sull’incidente di Vinny. Ben presto, però, Hope si ritroverà a dover affrontare altri problemi… Nelle puntate attualmente in onda in America, la giovane Logan sta per fare una scoperta davvero sconvolgente. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa sta accadendo, vi raccontiamo tutto.

La sconvolgente scoperta di Hope Logan: le anticipazioni americane di Beautiful

Tra le puntate in onda in America e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mesi. Le anticipazioni, però, ci permettono di scoprire in anteprima cosa sta accadendo. E, nelle ultime ore, è arrivata una succulenta anticipazione che riguarda Hope Logan. Nella clip postata sulla pagina ufficiale di The Bold and the Beautiful ( è questo il titolo originale della soap), vediamo Hope aprire una porta e trovare qualcuno di inaspettato in casa… Di chi si tratta?

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di uno strano travestimento, l’ultimo diabolico piano di un personaggio tra i più spietati della storia di Beautiful. Si tratta di Sheila Carter, che indosserà una parrucca ed una maschera in silicone, per fingersi un’altra persona e non essere riconosciuta. Con queste nuove sembianze sedurrà e andrà a letto con Deacon Sharpe, che finirà per essere incastrato e sotto ricatto da Sheila. I fan più attenti ricorderanno che Hope è proprio la figlia di Deacon ed è la porta di casa del suo papà che la Logan aprirà, trovandosi di fronte una misteriosa donna!

Nelle immagini postate su Instagram, vediamo Hope scorgere una donna in casa… una donna che, però, non riconosce. Questo ci fa pensare che Sheila indossi ancora la parrucca rossa e che, quindi, non sarà ‘scoperta’ dalla giovane Logan. “Sto cercando mio padre, chi sei tu?”, sono le parole di Hope. Come risponderà la donna misteriosa? Sheila riuscirà per l’ennesima volta a farla franca?

Per scoprire tutti i dettagli della scena toccherà attendere ancora un po’, ma quel che è certo è che sono in arrivo colpi di scena davvero incredibili in quel di Los Angeles. Quando entrerà in scena Sheila nelle puntate italiane? A questo punto manca davvero poco: la Carter si presenterà a gran sorpresa durante le nozze di Steffy e Finn. Da quel momento cambierà tutto per la coppia, che si ritroverà ad affrontare numerosi ostacoli.