“Brutta notizia”: Roberta Capua lo annuncia con molto dolore

Qualche giorno fa Roberta Capua non è riuscita a nascondere lo sgomento dando in diretta una notizia davvero terribile.

Come accaduto l’anno scorso in questo periodo, anche ora Roberta Capua e Gianluca Semprini conducono Estate in diretta su Rai Uno, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. La versione estiva del programma pomeridiano condotto da Alberto Matano racconta ogni giorno le novità della nostra Italia e non solo.

In studio vengono affrontati vari temi prendendo spunto da notizie di cronaca, costume e tanto altro. Se ultimamente a dominare lo spazio dedicato alla cronaca rosa è la separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, purtroppo non mancano mai macabre novità per quanto riguarda la cronaca nera.

E uno dei temi ricorrenti in quest’area dell’informazione è, come accade da diversi anni a questa parte, il femminicidio. Dall’inizio del 2022 sono già più di 100 le donne uccise dai loro compagni, mariti, fidanzati, ex: una strage che sembra non avere fine ed a cui sembra non si riesca a trovare una soluzione.

Uno dei fatti più recenti al riguardo è l’orribile delitto avvenuto a Bologna: la vittima è Alessandra Matteuzzi, uccisa dal suo ex Giovanni il quale non accettava la fine della relazione. Quando Roberta Capua ha annunciato il tremendo episodio, non è sfuggita la sua emozione in quel momento.

Roberta Capua annuncia la notizia e tutti notano un dettaglio: cosa ha fatto la conduttrice

“Purtroppo oggi apriamo la nostra puntata con una brutta notizia che arriva da Bologna”, ha detto l’ex Miss Italia in apertura della puntata di qualche giorno fa. Il pubblico non ha potuto fare a meno di notare la voce addolorata della conduttrice che, evidentemente, fatica ad accettare che ancora oggi, nel 2022, una donna non possa sentirsi libera di chiudere una storia d’amore senza il rischio di perdere la vita.

Dopo l’introduzione dell’argomento, Semprini ha spiegato cosa fosse successo: in base alle ricostruzioni, l’assassino perseguitava Alessandra da tempo e lei lo avrebbe perfino denunciato. Il giovane si sarebbe fatto trovare sotto casa sua e l’avrebbe ammazzata a martellate e con una panchina.

Al momento del collegamento con l’inviata sul luogo dei fatti, la Capua ha spiegato: ““Lei era al telefono con la sorella perché non si sentiva sicura. Era terrorizzata dal poter incontrare Giovanni”.

“Una storia particolare”, l’ha definita Semprini riferendosi alla notevole differenza d’età tra la vittima e il suo carnefice. Tra l’altro, il conduttore ha posto l’accento sulla possibile aggravante della premeditazione: l’omicida infatti pare si sia recato sotto casa della Matteuzzi già munito di martello. Roberta Capua ha fatto davvero fatica a trattare l’argomento ed è apparsa davvero colpita dalla tragica vicenda.

Una di quelle storie che non vorremmo mai più sentire.