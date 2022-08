Canale 5, imbarazzo totale in diretta: l’episodio non è passato inosservato

Episodio surreale quello accaduto pochi giorni fa nel seguitissimo programma Canale 5: è successo tutto in diretta, incredibile!

I momenti di puro imbarazzo sono abbastanza frequenti nella vita di tutti i giorni e a tutti è capitato di viverne qualcuno. Attimi causati da una parola di troppo, da un gesto inaspettato, da una gaffe che proprio non ci voleva: insomma, ci siamo capiti! Quando però tutto ciò avviene in tv, la faccenda sembra ancora più grottesca e gli occhi puntati addosso sono davvero innumerevoli.

Vi lasciamo immaginare, quindi, quale sia stato il risultato della scena verificatasi nello studio di una trasmissione tv molto popolare che va in onda ogni giorno su Canale 5. Parliamo di Morning News, il contenitore mattutino del Biscione che durante l’estate prende il posto di Mattino Cinque.

Come l’anno scorso, anche stavolta la conduzione è affidata alla bravissima Simona Branchetti. Professionale, sicura di sé e molto preparata, la bionda giornalista forse non si sarebbe mai aspettata di essere messa in imbarazzo dalle domande scomode di uno dei suoi ospiti. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo: incredibile, davvero!

Canale 5, l’intero studio in imbarazzo: accade tutto in diretta

Come in ogni puntata, anche in quella di venerdì 26 agosto c’erano degli ospiti collegati da casa oltre a quelli presenti in studio. Tra quelli a distanza c’era anche Caterina Collovati, spesso presente in vari talk show. E’ stata proprio quest’ultima a mettere ‘in difficoltà’ la Branchetti con quesiti riguardanti la sua vita privata.

In quel momento, l’argomento trattato erano i gossip, i flirt e le rotture sentimentali dei volti noti che stanno animando questa estate 2022. Tra le separazioni più chiacchierate di questo periodo c’è anche quella tra Anna Falchi ed Andrea Ruggieri: la Collovati ha colto l’occasione quindi per chiedere alla conduttrice cosa ci sia di vero nei rumors circolati in questi giorni proprio su di lei e Ruggieri, ex deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa.

In effetti, il settimanale Chi aveva beccato giorni fa l’insolita ‘coppia’ in spiaggia, seppur precisando che tra loro ci sia solo un’amicizia. Difficile comunque per la Branchetti nascondere l’imbarazzo: “No, no, lo escludo. Se ti riferisci alle notizie circolate, abbiamo solo una grande amicizia“, ha risposto chiaramente alla Collovati.

A dare man forte alla versione della conduttrice ci ha pensato anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha confermato in tutto e per tutto quanto da lei dichiarato: “Ci sono passato pure io, ho già fatto un interrogatorio. Praticamente pare che siano anni che vadano in vacanza insieme con molti, molti altri amici. Poi ci sono sempre questi paparazzi cattivi che tagliano la foto e tu vedi la coppia. Invece erano almeno in venti.”

Insomma, nessuno scoop su un’ipotetica liaison fra Simona Branchetti ed Andrea Ruggieri: voi sapevate che della forte amicizia che li lega da tempo?