Chiara Ferragni e Fedez lo dicono chiaramente: chi guadagna di più tra loro

Chiara Ferragni e Fedez lo dicono chiaramente: sapete chi guadagna di più tra loro?

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Sui social dove sono seguiti da milioni di persone, condividono molto della loro quotidianità ed è davvero difficile non farsi catturare da quanto pubblicano. Sono tantissimi i momenti divertenti, il cantante spesso riprende nelle storie degli attimi che fanno ridere e divertire i follower e diventa protagonista di situazioni dove la risata è dietro l’angolo.

Non mancano anche momenti di famiglia dove appaiono con i figli piccoli, Leone e Vittoria. Non a caso è stata creata una serie che li vede protagonisti, dal titolo The Ferragnez. Proprio Fedez qualche giorno fa parlando con i suoi follower ha fatto sapere che sono in corso le riprese per la nuova stagione. La prima è stata girata sulle sponde del Lago di Como, in una dimora meravigliosa, Villa Porto Felice. La coppia ha scelto questa location per girare la docuserie ma in realtà non è la prima volta che si trovano in questo luogo incantato.

Qualche anno fa l’hanno scelto per festeggiare il Natale. Entrambi sono molto social, sono milioni i follower che li seguono. In questi giorni, tra le varie domande che i fan gli hanno posto, c’è una in particolare che ha incuriosito tutti: chi guadagna di più? Ecco che cosa hanno svelato.

Chiara Ferragni e Fedez, chi guadagna di più tra loro: ecco che cosa hanno svelato

Fedez in questi ultimi mesi ha vissuto un momento delicato e la sua famiglia è sempre stata al suo fianco. Con un post social ha fatto sapere di aver subito un’operazione: “Ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas“. Sono passati alcuni mesi dall’intervento e molte cose sono cambiate, le priorità sono diverse e ci sono consapevolezze più importanti, come aveva raccontato.

L’artista e Chiara formano una delle coppie più amate dello spettacolo e anche dei social dove sono super seguiti e super attivi. In questi giorni hanno risposto ad alcune curiosità dei follower e c’è una domanda in particolare che non poteva passare inosservata dato che ha acceso ancora di più l’attenzione dei fan: chi guadagna di più tra i due? Ebbene ce lo hanno fatto sapere entrambi. Fedez ha raccontato di lavorare e di provvedere al mantenimento della sua famiglia: “Non sono il mantenuto di Chiara”.

Anche l’imprenditrice digitale ha risposto alla domanda nelle sue storie instagram, spiegando di essere simili su quel piano: “Ma dai ragazzi non è il mio mantenuto. Lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto”, ha spiegato. A quanto pare, stando a quanto dichiarato da Chiara e Fedez, i loro guadagni sono della stessa portata, sono complementari e le spese vengono divise.