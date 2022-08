Come dimenticarla a Uomini e donne! Com’è la sua vita oggi dopo l’addio al programma di Maria De Filippi

Angela Di Iorio è stata una delle dame del parterre di Uomini e Donne, come dimenticarla! Com’è la sua vita oggi dopo l’addio al programma di Maria De Filippi.

Sono tantissime le dame che si sono alternate nel parterre di Uomini e donne, ma mai nessuna ha saputo conquistare l’attenzione quanto Angela Di Iorio. È davvero impossibile dimenticarla nel programma di Maria De Filippi, vero?

Entrata a far parte del dating show di Maria De Filippi nel 2018, quindi negli stessi anni di Barbara De Santi e Valentina Autiero, la simpaticissima dama napoletana ha saputo conquistare l’attenzione di tutto il pubblico di Canale 5 per la sua spietata simpatia. Certo, seppure realmente intenzionata a trovare un uomo che potesse accompagnarla per il resto dei giorni, la bella Di Iorio non è stata molto fortunata sotto questo punto di vista, ma il suo percorso nel programma le è valso un successo spietato. Ad oggi, infatti, sono davvero tantissime le persone che si chiedono di lei e che sono curiosi di sapere come sia cambiata la sua vita dopo l’addio al programma di Maria De Filippi. Pronti a scoprirlo anche voi?

Cosa fa oggi Angela Di Iorio dopo l’addio al programma di Maria De Filippi

Non ha centrato il suo “obiettivo”, eppure con la sua partecipazione a Uomini e donne, Angela Di Iorio ha conquistato tutti. Ancora oggi, nonostante siano trascorsi anni dal suo addio al parterre del programma di Maria De Filippi, sono tantissime le persone che si chiedono come sia cambiata la sua vita. Forse non tutti lo sanno, ma nonostante il successo riscontrato sia stato impressionante, l’ex dama di Uomini e donne non ha affatto cambiato il suo stile di vita. L’abbiamo rintracciata su Instagram ed abbiamo constatato come sia sempre rimasta la stessa in tutti questi anni. Ancora oggi, infatti, Angela continua ad essere una donna genuina ed amante della semplicità.

Spulciando il suo canale Instagram, infatti, abbiamo scovato una serie di scatti. Alcuni la ritraggono in compagnia dei suoi nipotini. Altri, invece, ce la mostrano nella sua quotidianità, a testimonianza di quanto ancora adesso sia una donna semplice e genuina.

Cosa ha detto su Maria De Filippi

Nel corso di una sua recentissima intervista a Più Donna, la simpaticissima Angela non ha potuto fare a meno di raccontare la sua esperienza nello studio di Uomini e donne. Oltre, però, ad esprimere il suo pensiero su Gianni Sperti e Tina Cipollari, storici ed amatissimi opinionisti del programma, l’ex dama si è lasciata andare ad un’incredibile rivelazione su Maria De Filippi, la padrona di casa. “Mi hanno offesa e neanche lei è intervenuta”, ha spiegato, richiamando alla mente l’episodio che l’ha spinta a dire addio al programma.

Seguivate anche voi le sua avventura a Uomini e donne?