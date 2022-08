Demi Moore splendida a quasi 60 anni: la foto in bikini è da incorniciare

Demi Moore si mostra in bikini sui social e si conferma una delle donne più affascinanti di Hollywood: guardate che fisico!

A vedere le sue foto si fa fatica a credere che tra pochissimi mesi spegnerà 60 candeline: Demi Moore, classe 1962, è da oltre tre decenni una delle icone del cinema americano e sebbene il suo look sia leggermente cambiato rispetto ai tempi degli esordi, per il resto per lei il tempo sembra essersi fermato.

Lo si può notare chiaramente, ad esempio, dagli scatti senza trucco che posta sul suo profilo Instagram da ben 3 milioni di follower: la sua pelle è ancora oggi tonica e luminosa, senza rughe e nessuno indovinerebbe mai la sua età! D’altronde, è proprio grazie alla sua innata bellezza che Demetria Gene Guynes (questo il suo vero nome) ha potuto riscattarsi da un’infanzia e un’adolescenza davvero traumatiche.

A differenza della vita da star che ha poi vissuto da adulta, il suo passato è stato molto doloroso: suo padre lasciò la famiglia prima ancora che lei venisse al mondo e sua madre Virginia si risposò con un altro uomo che diede a Demi anche il suo cognome. Quando però la coppia si separò, iniziò un vero e proprio incubo per tutta la famiglia: Virginia cadde nell’alcolismo che diede origine a tutta una serie di guai e Dan si suicidò nel 1980 a causa della depressione. Anche sua madre tentò il suicidio svariate volte fino al 1998, quando riuscì nel suo intento.

Demi Moore in bikini fa impazzire i social: fisico da urlo a 60 anni

Tanti i traumi che hanno segnato quegli anni della vita di Demi e fu proprio per questo che decise presto di scappare via da quell’ambiente e cercare di costruirsi una vita diversa. Proprio come successo per un’altra famosa attrice italiana di cui vi abbiamo parlato recentemente. In effetti, da quell’atto di ribellione ebbe inizio per lei il brillante percorso di attrice per il quale la conosciamo. Se il suo talento non ha bisogno di presentazioni, avete visto come anche la sua bellezza è davvero rara?

In uno dei post pubblicati in queste settimane di vacanze, la protagonista di Ghost e Proposta indecente ha lasciato tutti senza fiato mostrandosi in costume mentre era in vacanza in barca. Un due pezzi a triangolo fucsia con i laccetti che lascia ben poco all’immaginazione: sembra incredibile, ma senza alcun filtro Demi Moore riesce ad apparire in perfetta forma come se avesse 30 anni!

Gambe lunghe e snelle, ventre piatto, nessuna smagliatura e neanche un filo di cellulite: questo, a dispetto delle 60 primavere che sta per festeggiare! Da notare anche lo stile giovanile, semplice e allo stesso tempo seducente del costume.

Complimenti vivissimi ad una delle star più amate di sempre.