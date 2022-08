“Era distrutta”: il dramma della cantante viene raccontato a tutti

Solo adesso viene raccontato a tutti il dramma della cantante: la rivelazione lascia tutti di stucco, cosa è stato detto sul suo conto.

C’è chi crede che i personaggi famosi non vivano dei momenti ‘no’, ma invece non è affatto così. Ce lo confermano le testimonianze di queste due star amatissime. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato della confessione ‘shock’ a cui l’attore si è lasciato andare nel corso di una sua chiacchierata, svelando di aver pensato al suicidio, ricordate? Ebbene. Anche un altro famoso volto, però, ha vissuto un vero e proprio dramma.

È stato proprio uno dei suoi amici stretti ad aver raccontato il dramma che la famosa cantante ha vissuto e che ha messo a repentaglio la sua carriera. È ritornata a deliziare il suo pubblico con la sua voce con un singolo fatto apposta per l’estate e sembrerebbe che sia adesso sia nuovamente felice, ma gli anni appena trascorsi non sono stati affatto semplici per la giovane cantante. A parlarne apertamente, come dicevamo, è stato uno dei suoi amici.

Ha raccontato a tutti il dramma della cantante: la rivelazione shock

“Era distrutta ad un certo punto della sua carriera”, sono proprio queste le esatte parole a cui si è lasciato andare l’amato interprete quando ha raccontato il dramma dell’amata cantante. Oggi, come dicevamo poco fa, è finalmente felice, ha ritrovato l’amore ed è addirittura convolata a nozze – nonostante lo spiacevole imprevisto poco prima del sì – ma il suo passato non è stato affatto roseo. Siamo certi che in tantissimi avranno già capito di chi stiamo parlando, vero? Ebbene. Facciamo riferimento proprio a Britney Spears e a parlare è stato il suo grande amico Elton John!

Chi meglio di Elton John può raccontare e parlare del dramma vissuto da Britney Spears. Sembrerebbe, infatti, che quando il divo della musica internazionale ha avuto problemi d’alcool, la Spears fosse accanto a lui. È proprio per questo motivo che il buon John non ha potuto fare a meno di essere la spalla forte della bella Britney in questo momento di rinascita.

“È stata via così tanto tempo. C’era molta paura perché è stata tradita così tante volte e non è stata ufficialmente sotto gli occhi del pubblico per così tanto tempo”, ha raccontato.

Cos’è successo nelle ultime ore?

Contentissima di poter ritornare sulla scena musicale con Elton John, Britney Spears non aveva potuto fare a meno di annunciare l’uscita del nuovo singolo sul suo canale social ufficiale. Non sappiamo cosa sia esattamente accaduto, ma sul web si legge che l’amatissima cantante sia completamente scomparsa da Instagram. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che – subito dopo aver annunciato l’uscita della canzone – la cantante abbia rimosso il suo profilo. Sarà una scelta momentanea o definitiva? Staremo a vedere!

Avete già sentita la loro canzone? Ne siamo certi: sarà un tormentone pazzesco!