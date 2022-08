Enzo Miccio ha organizzato il matrimonio di due personaggi famosissimi

Amatissimo da tutti noi, Enzo Miccio è stato scelto per l’organizzazione del matrimonio di due personaggi famosissimi: clamoroso.

È un amato e simpaticissimo volto tv, ma Enzo Miccio è anche uno stimato weeding planner. Organizzatore di tantissimi eventi imperdibili e di matrimoni, il buon campano è stato il preparatore delle nozze di tantissimi personaggi famosi. Come dimenticare, ad esempio, quello di Elettra Lamborghini, celebrato poco meno di due anni fa, oppure quello di Daniele Bossari e la sua Filippa. Fate molta attenzione, però: l’amato wedding planner ha organizzato il matrimonio di una coppia famosissima.

Dopo le nozze dell’ex amata tronista di Uomini e donne, un’altra coppia di personaggi famosissimi si è unita in matrimonio. Le nozze, c’è da ammetterlo, hanno suscitato grande sorpresa tra il loro pubblico. Solo qualche giorno fa, infatti, il volto sportivo aveva ‘smentito’ il suo matrimonio il 27 Agosto. “Avverrà qualche giorno dopo”, aveva detto. Adesso, invece, vi possiamo dare la conferma: sono ufficialmente marito e moglie!

Poco prima del sì in una Chiesa di Venezia, era stato svelato davvero molto poco sulle nozze della famosa coppia italiana. Il Corriere, infatti, aveva detto che il rito religioso si sarebbe svolta in una Chiesa del luogo e che ci fossero ben 160 invitati, ma fino a qualche ora prima delle immagini sui social non era stato nemmeno svelato il luogo dove si sarebbe tenuto il banchetto nuziale. Una cosa, però, era certa: l’organizzazione del matrimonio è stata affidata al buon Enzo Miccio. E questo, quindi, significa una sola cosa: il successo era assicurato!

Enzo Miccio organizza il matrimonio di una coppia famosissima: sono proprio loro

“Anche sull’abito, il matrimonio, l’abito bianco e tutto il contorno è qualcosa di nostro personale”, sono proprio queste le esatte parole che l’amato volto sportivo aveva riferito a L’Arena in merito alle sue nozze. Inizialmente, come dicevamo poco fa, si credeva che il matrimonio non venisse più celebrato Sabato 27 Agosto, ma invece non è stato affatto così. Intorno alle prime ore del pomeriggio di ieri, la coppia si è unita in matrimonio ed ha reso felici tutti i suoi ammiratori.

Ad organizzare il matrimonio, come spiegato anche dalla diretta interessata, vi è stato proprio lui: Enzo Miccio! Curiosi di sapere di chi parliamo? La risposta è davvero semplicissima: Federica Pellegrini e il suo Matteo Giunta!

Sono pronti alle nozze, ma come si sono conosciuti?

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta non è stata affatto semplice. I due, come ricorderete, sono usciti allo scoperto solo nel 2020, ma era già da diverso tempo che facevano coppia fissa. Siete curiosi, però, di sapere come si sono conosciuti? La proposta di matrimonio è arrivata un annetto fa circa, ma quando c’è stato il loro primo incontro? Forse non tutti lo sanno, ma la coppia ha raccontato un retroscena ‘intimo’ sulla loro storia d’amore proprio a Domenica In qualche tempo fa.

In occasione di saperne di più, cogliamo l’occasione per fare a Federica e Matteo i nostri più sinceri auguri.