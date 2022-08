Mara Venier, momento di puro relax: ha scelto un posto incantevole in Italia

Tornati da Santo Domingo, Mara Venier e suo marito si concedono qualche altro giorno di riposo: il posto scelto è un sogno.

In attesa di tornare ad accompagnare le nostre domeniche pomeriggio la biondissima “zia Mara” si tiene in contatto costantemente col pubblico attraverso la sua attivissima pagina Instagram. E’ proprio qui che è solita conservare i ricordi delle interviste fatte agli ospiti a Domenica In postando i selfie che fa insieme a ciascuno di loro.

Ora che non è in tv per la pausa estiva, la conduttrice veneta continua a rendere partecipi i fan anche delle sue vacanze. Giorni che le hanno permesso di godersi appieno l’amore di suo marito Nicola, senza dover stare ai ritmi e agli orari di lavoro come fa per la maggior parte dell’anno.

Se fino a qualche settimana fa la Venier mostrava gli scatti di alcuni momenti dei loro giorni a Santo Domingo, dove tra l’altro hanno una splendida casa, nelle ultime ore ha lasciato tutti di stucco con delle Ig stories che la immortalano in un’altra meta di vacanza. Tornata dal Sudamerica, infatti, si è concessa qualche altro momento di relax assoluto in una località italiana a dir poco paradisiaca.

Mara Venier prosegue le sue vacanze nel Belpaese: quale posto ha scelto

Prima di tornare a sedere sulla poltrona bianca dalla quale intervista tantissimi dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo, la Venier ha pensato bene di regalarsi qualche altro attimo indimenticabile in una struttura italiana. E’ stata lei stessa a far vedere a tutti di quale posto si tratta e dalle immagini condivise nelle sue Ig stories bisogna ammettere che non avrebbe potuto scegliere meglio.

“È il mio posto preferito”, ha commentato a corredo del video in cui si vede l’enorme piscina all’aperto dell’Hotel Salus Terme di Viterbo. Un’oasi di pace circondata dal verde lussureggiante di un immenso prato con diversi alberi e dalla quale è davvero impossibile non restare rapiti.

Proprio quello che ci vuole dopo essere tornata a Roma ed aver dovuto pulire casa dopo la lunga assenza dei giorni trascorsi nella Repubblica dominicana: qualche giorno fa, Nicola l’ha immortalata a sorpresa proprio mentre la presentatrice era alle prese con scopa e paletta a pulire il terrazzo. Con la sua ben nota autoironia, Mara ha voluto pubblicare ugualmente lo scatto ‘poco convenzionale’. “Foto a tradimento di mio marito che non fa niente e mi prende in giro”, ha poi scritto scherzosamente nella didascalia alla simpatica immagine.

Mara quindi ha scelto un ottimo modo per recuperare le energie e prepararsi al meglio al ritorno in tv. Voi, invece, come vi state preparando all’arrivo di settembre con il solito carico di impegni quotidiano?