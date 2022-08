“Non desidero una gravidanza”: a dichiararlo è la sua fidanzata oggi molto nota e seguita per le sue importanti lotte.

Di recente sul suo canale instagram, seguitissimo per le battaglie portate avanti, attraverso le storie ha fatto sapere di non cercare almeno al momento una gravidanza. In questi mesi è diventata sempre più nota e la notorietà è cresciuta ancora di più grazie al libro pubblicato che ha avuto un grande riscontro.

Se adesso è seguita e i follower l’apprezzano per tutto quello che sta facendo, in realtà la sua lotta è cominciata molti anni fa. Anche per questo, parlando nelle sue ig, ha riferito di non cercare adesso una gravidanza.

“Non desidero una gravidanza”: lo ha dichiarato nelle sue storie instagram

Lo ha riferito in alcune storie instagram parlando con i suoi migliaia di follower. Ha detto che non cerca una gravidanza, almeno per adesso. Infatti rispondendo ad una domanda di un utente che le ha chiesto che cosa le avessero consigliato i medici a tal proposito Giorgia ha fatto sapere di non averci pensato al momento perchè non la desidera.

“Al momento niente perchè non desidero una gravidanza”, ha risposto con chiarezza. Giorgia Soleri ne ha parlato rispondendo alle domande dei follower in riferimento, come fa spesso, alla lotta contro l’endometriosi e la vulvodinia. Da anni porta avanti queste battaglie cercando di far sì che aumenti la consapevolezza e l’interesse su queste malattie, troppo poco considerate. Qualche giorno fa ha condiviso sul suo profilo tre foto fatte dopo l’intervento. L’operazione è avvenuta un anno fa: “Io e la mia endobelly ( gonfiore causato dall’endometriosi)”. Fa sapere che sta ricevendo tantissime testimonianze in merito all’endometriosi: “Alcune sono struggenti, devastanti, ma altre donano speranza, raccontano di miglioramenti e remissione dei sintomi“.

Ha raccontato che era consapevole che l’intervento poteva migliorare le sue condizioni ma sapeva anche che poteva svegliarsi esattamente come prima. Ma lei, dice, è stata fortunata, perchè dopo essere stata operata ci sono stati dei netti miglioramenti dei sintomi. Giorgia è diventata la voce di tante donne perchè è anche grazie a lei e al suo impegno che in questi mesi si è accesa una luce più forte intorno a queste malattie. Sappiamo che da qualche anno è fidanzata con Damiano, il frontman dei Maneskin.

In queste ultime settimane sono apparsi molto insieme. Lo dimostrano diverse foto condivise sui social da entrambi che li ritraggono al mare. Sono belli e più innamorati che mai! Giorgia e Damiano non soliti a condividere foto personali ma qualche volta c’è lo strappo alla regola. Ebbene, come abbiamo ribadito, lei rispondendo alla domanda di un fan che chiedeva se avesse domandato consigli su una futura gravidanza, ha fatto sapere: “Al momento niente perchè non desidero una gravidanza”.