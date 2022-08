Uomini e Donne, ricordate il corteggiatore non scelto da Teresa Langella? Eccolo oggi, la sua vita è cambiata radicalmente.

Una scelta ‘particolare’ quella di cui è stata protagonista Teresa Langella, tronista di Uomini e Donne nel 2019. La bellissima napoletana ha aspettato il corteggiatore scelto in una meravigliosa villa, con la puntata in onda in prima serata. Ricordate?

Teresa scelse Andrea Dal Corso, che, però, non si è presentato alla festa in villa, rifilando quindi un secco ‘no’ alla tronista. Tutto, a gran sorpresa, è cambiato poche settimane dopo, quando in studio c’è stata una sorta di ‘seconda scelta’, con cui la coppia ha ufficializzato la loro relazione. Un lieto fine amato dal pubblico, ma un po’ meno dal ‘rivale’ di Andrea. Per un corteggiatore che viene scelto, infatti, ce n’è sempre uno che riceve una cocente delusione. Ricordate chi è stato il corteggiatore non scelto da Teresa? Oggi la sua vita è notevolmente cambiata.

Uomini e Donne, Teresa Langella è legata ad Andrea, ma ricordate il corteggiatore che non fu scelto?

Teresa Langella e Andrea Dal Corso formano una delle coppie più belle tra quelle nate a Uomini e Donne. Sono passati circa tre anni dalla loro uscita di scena dalla trasmissione di Canale 5 e i due sono più affiatati e innamorati che mai. La loro ‘doppia scelta’ la ricordiamo un po’ tutti, ma ricordate chi era il corteggiatore rivale di Andrea?

Si tratta di Antonio Moriconi, corteggiatore col quale Teresa aveva creato un bel feeling. Niente a che vedere, però, col sentimento nato nei confronti di Andrea. Cosa è successo al bel Moriconi dopo la delusione in tv? L’ex corteggiatore si è rimesso in gioco sul piccolo schermo, ricoprendo il ruolo di tentatore a Temptation Island Vip, nel 2019. È lontano dalle telecamere, però, che Antonio ha trovato il vero amore. Nel 2020 ha ufficializzato la storia con la siciliana Iulia Sciumé e, qualche mese fa, i due sono diventati genitori della loro prima figlia, la piccola Isabel. Una gioia immensa per l’ex corteggiatore, che sui social condivide spesso scatti della sua meravigliosa famiglia. Eccolo insieme a Iulia:

Eh si, una coppia davvero incantevole. E voi, ricordate il percorso di Antonio tra le file dei corteggiatori di Uomini e Donne?

Teresa Langella presto di nuovo in tv?

Nulla di ufficiale al momento, ma secondo alcune indiscrezioni, Teresa Langella potrebbe tornare sul piccolo schermo molto presto. Dove? Nella casa del GF Vip! Proprio così, tra le tante voci trapelate negli ultimi mesi, c’è anche quella che vorrebbe la napoletana tra i vipponi della settima edizione del reality show di Canale 5. Sarà davvero così? Il carattere forte e determinato di Teresa sarebbe perfetto in un programma come il GF Vip…