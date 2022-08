L’amatissima attrice della soap turca si è sposata: incantevole in abito da sposa; fan pazzi di gioia per la bellissima novità.

È una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Pubblico che ha imparato a conoscerla grazie ad una soap opera turca, trasmessa da Mediaset qualche estate fa. Pubblico che, oggi, gioisce per la meravigliosa notizia: l’attrice è convolata a nozze!

La star ha sposato il suo compagno dopo circa un anno dall’ufficializzazione della loro relazione. Una cerimonia da sogno in un luogo da favola, in compagnia di amici e parenti. Non sono mancati diversi attori della soap opera che l’ha resa famosa in Italia. Scopriamo i dettagli di questa bellissima novità.

L’attrice della soap turca è convolata a nozze: tutti i dettagli del matrimonio

Grazie al suo ruolo in Daydreamer Le ali del sogno ha conquistato i telespettatori. Il personaggio che ha interpretato è entrato nel cuore dei fan, che, ancora oggi, continuano a seguirla e supportarla. Si, parliamo della dolcissima Sanem, interpretata dalla meravigliosa Demet Ozdemir, che, ieri 28 agosto 2022, ha sposato il suo compagno Oguzhan Koc!

Una cerimonia incantevole, durante la quale l’attrice ha sfoggiato ben tre abiti. Cerimonia che, come riporta Fanpage.it, si è tenuta in un prestigioso resort nel quartiere Seriyer di Istanbul. La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso 14 febbraio e pare che le nozze, inizialmente previste per il 25 agosto, siano state rimandate di qualche giorno, per via delle condizioni climatiche avverse e i forti temporali. qualche ora fa, finalmente i due innamorati si sono detti di ‘sì’, davanti alla felicità degli invitati. Tra i quali non sono mancati alcuni volti noti di Daydreamer e di altre soap turche di successo. Come Birand Tunca, che nella soap ha interpretato Emre Divit, fratello di Can Divit. A questo proposito, il grande assente della giornata è stato proprio Can Yaman, co-protagonista della soap con Demet.

La storia d’amore tra Sanem e Can ha fatto sognare i telespettatori, che hanno sperato a lungo che tra i due attori potesse nascere un vero amore, oltre quello nato in scena. Si è parlato, in realtà, di un vero e proprio flirt tra le due star, che secondo alcune indiscrezioni avrebbero avuto una storia ‘segreta’ durante le riprese della soap. Qualsiasi cosa sia stata, oggi fa definitivamente parte del passato: Demet è felicemente sposata col suo Oguzhan. Quest’ultimo è cantautore e attore molto famoso in patria, una vera e propria star in Turchia.

Le nozze di Demet e Oguzhan arrivano qualche settimana dopo il sì di un’altra meravigliosa coppia di attori turchi, che si sono conosciuti proprio sul set di una soap opera che ha fatto sognare i fan italiani, qualche anno fa.