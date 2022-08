Beautiful anticipazioni, chi libererà Thomas Forrester? Colpo di scena incredibile nelle prossime puntata della soap opera.

L’atmosfera si fa sempre più cupa in quel di Los Angeles. Dopo la morte di Vinny Walker, avvenuta in seguito a un incidente stradale, in Beautiful Thomas Forrester è stato rapito. Proprio così, il figlio di Ridge si trova rinchiuso in una gabbia e, al momento, nessuno ne è a conoscenza.

Nessuno tranne Justin, il legale e braccio destro di Bill Spencer: è stato proprio lui a rapire Thomas, per impedirgli di andare alla polizia e raccontare la verità sulla dinamica dell’incidente di Vinny. Una vera e propria vendetta, quella di Justin, che dopo anni ha deciso di ribellarsi al suo padrone, ‘Dollar Bill’, e provare ad appropriarsi della sua azienda. Si, l’obiettivo di Justin è andare a capo della Spencer Publications e le rivelazioni di Thomas non gli permetterebbero di farlo. Ma quanto potrà nascondere il segreto? Ebbene, non molto a lungo… Ben presto qualcuno scoprirà che Thomas si trova proprio in una cantina dell’azienda degli Spencer e lo aiuterà a scappare. Scopriamo di chi si tratta.

Beautiful, chi libererà Thomas dalla gabbia in cui l’ha rinchiuso Justin: le anticipazioni

Vinny Walker si è suicidato gettandosi intenzionalmente con la sua auto contro quella guidata da Liam. Lo ha fatto per lo stesso motivo per il quale aveva falsificato il test di paternità di Steffy: aiutare Thomas a riavvicinarsi da Hope, facendo allontanare quest’ultima da Liam. Liam che, al momento, si trova in carcere insieme al padre, proprio con l’accusa di omicidio. Un’accusa che cesserebbe di esistere se Thomas rivelasse tutta la verità sull’incidente, che ha scoperto attraverso un video di Vinny trovato sul suo cellulare.

Thomas era sul punto di raccontare tutto alla polizia quando Justin lo ha letteralmente rapito, rinchiudendolo in uno stanzino sotterraneo della Spencer. Come finirà questa storia? Come potrete immaginare, Thomas non potrà essere rinchiuso per sempre, così come Liam e Bill. Chi risolverà la situazione? Proprio lei, Hope Logan! Sarà la moglie di Liam a scoprire dove si trova Thomas e a liberarlo dalla gabbia! Nell’ultima puntata di Beautiful in onda in Italia, abbiamo visto Hope trovare il cellulare di Thomas tra le cose di Justin: è il primo passo verso la scoperta della verità.

Hope libererà Thomas che, a sua volta, potrà far tornare in libertà gli Spencer. il video inizialmente cancellato da Justin è stato, infatti, ripristinato e, quindi, rappresenta una prova per scagionare Liam e Bill. Ma come reagirà Bill quando scoprirà del tradimento del suo amico fidato Justin Barber?

Inutile dirlo, la delusione sarà cocente e Bill non potrà che prendere una sola decisione: cacciare per sempre Justin dall’azienda e dalla sua vita.