Bridgerton 3, arrivano tre nuovi attori famosissimi: chi sono e che ruolo avranno nel terzo capitolo dell’amatissima serie tv.

Tutti pazzi per Bridgerton! La serie tv prodotta da Shonda Rhimes e tratta dai romanzi di Julia Quinn ha conquistato i telespettatori di tutto il mondo, sia con la prima che con la seconda stagione. La passione tra il duca di Hasting e Daphne ha fatto battere il cuore dei fan, che, però, hanno amato alla follia anche il sentimento forte e intenso nato tra Anthony e Kate Sharma. Cosa accadrà nel capitolo terzo?

La notizia è stata ormai ufficializzata: la coppia protagonista della terza stagione sarà quella formata da Penelope Featherington e Colin Bridgerton. Una coppia che, al momento, non è ancora nata, nonostante Pen non abbia nascosto affatto i sentimenti che nutre nei confronti del suo amico. Come si trasformerà il loro rapporto? Staremo a vedere, nel frattempo c’è una succulenta anticipazione per voi. Oltre a ritrovare i personaggi che tanto amiamo, in Bridgerton 3 conosceremo anche alcune new entry. Ben tre nuovi personaggi pronti a stupirci: curiosi di sapere chi sono gli attori e quale ruolo interpreteranno? Vi sveliamo tutto.

In arrivo la terza stagione di Bridgerton: ci saranno ben tre nuovi attori

I telespettatori di Bridgerton non vedono l’ora di emozionarsi con il terzo, attesissimo, capitolo della serie tv che ha fatto innamorare il mondo. Le riprese sono iniziate circa un mese fa e noi non vediamo l’ora di scoprire quando i nuovi episodi saranno disponibili su Netflix. In attesa di scoprirlo, vi annunciamo chi sono i tre nuovi attori che si uniranno al cast della serie. Ci sarà Sam Phillips, che abbiamo visto in The Crown, che vestirà i panni di Lord Debling, un nobile che attirerà l’attenzione di diverse giovani donne. Vedremo, poi, Daniel Francis nel ruolo di Marcus Anderson: anche lui catturerà l’attenzione di alcune donne, ma anche le antipatie di qualcun altro. Tra gli altri, abbiamo visto l’attore in Stay Close e Once Upon a time. James Phoon, infine, sarà Harry Dankwoork, un giovane poco intelligente, ma molto bello; l’attore è apparso anche in Harry Potter e The Cursed Child.

Cosa combineranno le tre affascinanti new entry? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo. A quanto pare, nella nuova stagione, Penelope deciderà di dare una svolta alla propria vita e trovare un pretendente. Qualcuno tra i tre nuovi personaggi cercherà di conquistare il cuore di Pen, scatenando la gelosia di Colin? Non ci resta che attendere per avere le risposte a tutte queste domande. In seguito, da sinistra verso destra, le tre new entry Sam Phillips, Daniel Francis e James Phoon:

Continuate a seguirci per tutte le chicche e le anticipazioni sul terzo capitolo di Bridgerton. Manca davvero poco!