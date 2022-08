In che rapporti sono Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo? Spunta fuori la verità

Dopo le voci su un loro presunto litigio, finalmente emerge la verità sui rapporti tra Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio: come stanno le cose.

Due grandi artisti che hanno segnato la storia di Napoli e della sua musica: Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio, però, sono riusciti ad emergere anche fuori dai confini della loro amatissima terra e ormai da decenni sono diventati nomi famosi a livello internazionale.

Da qualche anno impegnati insieme nello spettacolo Figli di un re minore, i due erano stati protagonisti di alcuni rumors secondo cui tra loro sarebbero nati dei dissapori. Circa un anno fa era stato il settimanale Chi nella rubrica ‘Chicche di gossip’ a parlare per primo di un certo raffreddamento dei loro rapporti, ma nessuno dei due aveva mai confermato ufficialmente questa voce.

L’ipotetica rottura era stata attribuita al fatto che sia stato proprio l’ex caschetto biondo più famoso d’Italia a presentare al collega il rapper Livio Cori che, come tutti sappiamo, ha poi intrapreso una storia d’amore proprio con Anna Tatangelo. Un’ipotesi forse un po’ arzigogolata, ma che è stata presa in considerazione da qualcuno per qualche tempo.

A novembre del 2021 comunque, Nino e Gigi sono apparsi insieme in una foto durante la partita disputata tra il Napoli e la Lazio, ma poiché nessuno dei due ha mai commentato l’indiscrezione, molti continuavano a chiedersi come fossero i loro attuali rapporti. Ora, finalmente è possibile sapere come stanno le cose attualmente tra Nino e Gigi grazie ad un video pubblicato sulla pagina Instagram di D’Angelo.

Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio: un filmato mostra tutta la verità

Non si sa ancora se l’allontanamento ci sia effettivamente stato tra loro né se ne conoscono i motivi, fatto sta che nel video si vedono i due artisti partenopei scherzare in armonia seduti sul divano mentre decidono i brani da cantare nelle tappe del tour programmato in Germania.

“Stiamo decidendo la scaletta di Figli di un re minore, 60 canzoni per ogni data. Mi raccomando non mancate”, dicono ai fan che ovviamente sono stati felicissimi di vederli ridere e divertirsi insieme come grandi amici. “Per il momento sono 60 canzoni, pensate un po’. Trenta ciascuno eh”, specifica l’ex compagno della Tatangelo. Le città tedesche in cui si esibiranno sono Zurigo il 14 settembre, Stuttgart il 16, Liège il 17 e Düsseldorf il 19.

Nessun litigio a quanto pare, anche se non è noto finora se questa sia una riappacificazione o semplicemente non sia mai esistita alcuna rottura. In tal caso, chissà che non decidano di parlarne prima o poi, al momento però nessuna nube pare sorvolare il cielo della loro amicizia.

Voi avete mai visto qualche loro esibizione insieme?