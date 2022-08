Diletta Leotta parla dei ritocchi estetici e fa chiarezza una volta per tutte.

Diletta Leotta era giovanissima quando ha cominciato a lavorare, a 17 anni inizia a fare esperienza in una trasmissione calcistica. Ha conseguito il diploma al liceo linguistico e in seguito si è iscritta all’università, laureandosi in Giurisprudenza. Dopo i primi passi nel mondo dello spettacolo, aveva infatti partecipato in precedenza anche a concorsi di bellezza, la sua carriera ha preso il volo.

Oggi è una conduttrice sportiva apprezzatissima. Diletta oltre ad avere grande capacità e talento possiede una bellezza fuori dal comune. Bionda, carnagione chiara e un fisico smagliante: ma come fa a mantenersi in forma? In una vecchia intervista a Gazzetta.It ha svelato che l’allenamento è essenziale perchè ti aiuta anche ad essere equilibrato e sereno.

Capita che ci siano periodi in cui non si allena molto e sente in quei momenti il bisogno di mettere in moto il suo corpo. Spesso la conduttrice riceve commenti sulla sua bellezza, anche se qualcuno non è proprio positivo. Molte volte viene criticata, come lei stessa aveva detto in una precedente intervista a Verissimo, da persone che le dicono di essere ‘falsa, di plastica’. Allora ha detto la sua, facendo chiarezza sul ricorso alla chirurgia plastica.

Diletta Leotta parla dei ritocchi estetici: la conduttrice fa chiarezza in merito al ricorso alla chirurgia

In una vecchia intervista a Verissimo, Diletta Leotta aveva spiegato di ricevere molti commenti, in particolare sui social, e tanti non erano così positivi. Molte persone la definiscono ‘falsa, di plastica’. In particolare si sono accentuati dopo il suo discorso al Festival di Sanremo, circa tre anni fa, in riferimento alla bellezza.

A Silvia Toffanin, tornando con la mente a quel messaggio, disse che guardando quel momento si vede come una bambina, non vedendosi pronta per quel discorso: “Se lo facessi oggi cambierei qualcosa, direi non solo la bellezza capita ma se ti dai un aiutino”. Parole che non sono passate inosservate alla conduttrice di Verissimo che chiese a Diletta se fossero una sorta di ammissione. A quel punto fece chiarezza una volta in merito al discorso sul ricorso alla chirurgia estetica.

Diletta ha spiegato che non è una cosa di cui vergognarsi o da nascondere e che nel 2021 (quando fu fatta l’intervista) è un tema ormai sdoganato: “Leggo commenti negativi in cui si dice che io sia falsa, fatta di plastica ma se decidi di modificare una parte del corpo, non significa che modifichi la tua moralità, la tua semplicità”. Diletta ha voluto fare chiarezza sulla questione, dato che sono tante le persone che le dicono sia falsa e fatta di plastica. Ha ammesso così di aver fatto qualche ritocchino ma questo non vuol dire aver modificato la sua moralità, il suo essere.