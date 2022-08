Dr Mercy, Jorge ha difficoltà a respirare: incredibile dramma, non l’avrebbe mai immaginato

Jorge ha raccontato il suo dramma alla Dr Mercy: ha persino difficoltà a respirare, non l’avrebbe mai immaginato, cos’è successo.

Gli amanti de La clinica della pelle e de La dottoressa Pimple Popper già sanno di che cosa parliamo e di quale malattia è affetto il buon Jorge, paziente del programma Dr Mercy. Deciso a ritornare ad avere la vita di prima, il cinquantenne ha raccontato di aver voluto chiedere aiuto alla dermatologa nigeriana per via del suo problema al naso.

“Per tanti anni sono stato normale”, ha iniziato a raccontare Jorge alle telecamere de ‘Dr Mercy’, spiegando che il problema alla pelle è subentrato solo da quando aveva 30 anni. Se inizialmente, però, la malattia si è manifestata come semplice arrossamento, col passare del tempo è diventato qualcosa di più grande. “La situazione è peggiorata. Intorno ai 40 anni, mi sono reso conto che il naso cominciava a cambiare forma”, ha detto. Un incredibile dramma, da come si può chiaramente comprendere, soprattutto perché – per via della sua problematica – Jorge non riusciva nemmeno a respirare. Proprio come quello di Jim, infatti, anche il suo rinofima era talmente grande che occludeva drasticamente la radice destra.

Da come si può chiaramente comprendere, quindi, la situazione era perlopiù drammatica. Ed è per questo che Jorge ha chiesto aiuto a qualcuno di esperto. La dottoressa Mercy avrà fatto al caso suo? Scopriamolo insieme!

Spinto da un forte desiderio di capire che cosa fosse quell’enorme escrescenza che aveva sul naso da circa 20 anni, Jorge ha scelto di rivolgersi alla dottoressa Mercy. Sembrerebbe, infatti, che – ancora prima di chiedere aiuto a lei – avesse chiesto il consulto di un altro, ma di aver ricevuto sia una diagnosi che una cura sbagliata. Pertanto, l’escrescenza che aveva solo sul naso non solo è rimasta lì, ma è aumentata sempre di più. Oggi aveva raggiunto delle dimensioni tali da rendergli impossibile respirare normalmente. La narice destra, in particolare, era completamente occlusa dall’escrescenza cresciuta nel corso degli anni. Guardate un po’ qui:

Davvero spaventoso, non credete? Da qui, quindi, si capisce chiaramente cosa ha spinto Jorge a chiedere aiuto alla dermatologa nigeriana e cosa spaventava tanto suo fratello. Di che cosa si trattava? Come in molti sapranno, l’escrescenza di Jorge non era altro che un rinofima – proprio come quello di Roger.

Durante l’operazione, la dottoressa ha rintracciato diverse difficoltà, che però non l’hanno affatto abbattuta. Al termine dell’intervento di rimozione, infatti, la dermatologa è riuscita ad eliminare circa il 70% del rinofima. E questo è sicuramente un grande risultato per una prima seduta.

Appena visto il risultato ottenuto, Jorge è esploso di gioia. Se questi sono i risultati della prima seduta, non osiamo immaginare quelli della seconda.